Пьяный водитель, по чьей вине погиб человек, получил три года колонии-поселения

Конаковский городской суд приговорил виновника аварии к 3 годам колонии-поселения и компенсации морального вреда родственникам в сумме 600 000 рублей.

Установлено, что 19 августа 2016 года днем на ул.Энергетиков в Конаково 27-летний пьяный водитель превысил скорость, выехал на встречку и наехал на на мопед под управлением 52-летнего местного жителя, который двигался по своей полосе во встречном направлении. В результате ДТП потерпевший скончался.