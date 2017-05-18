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Пьяный водитель, по чьей вине погиб человек, получил три года колонии-поселения

18 Мая 2017 10:00
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Конаковский городской суд приговорил виновника аварии к 3 годам колонии-поселения и  компенсации морального вреда родственникам в сумме 600 000 рублей.

Установлено, что 19 августа 2016 года днем на ул.Энергетиков в Конаково 27-летний пьяный водитель превысил скорость, выехал на встречку и наехал на на мопед под управлением 52-летнего местного жителя, который двигался по своей полосе во встречном направлении. В результате ДТП потерпевший скончался.

 

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Метки: приговор суда осудили пьяного водителя
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Комментарии (1)

  • id1Ray 
    то есть если был нетрезв! выехал на встречку с превышением скорости - добавляется год к стандартному "2 поселения".
что нужно совершить при 1 погибшем, чтобы получить максимум - 5 лет колонии? такое впечатление что установка у судей давать мало, т.к. кормить заключенных бюджет не позволяет?
    18.05.2017 13:14
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