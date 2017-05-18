Отопительный сезон в Твери завершается сегодня

В связи с резким потеплением администрация Твери приняла решение о завершении отопительного сезона на день раньше запланированного срока, то есть 18 мая.

Отключение тепла переносилось в Твери уже дважды в связи с сохранением холодной погоды. Учитывая изменение температуры воздуха в сторону потепления и благоприятный прогноз на перспективу, было принято решение о завершении отопительного сезона 18 мая. Это относится и к жилому фонду города, и к соцобъектам – школам, детским садам и учреждениям здравоохранения, как сообщает управление информации администрации города.