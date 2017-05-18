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Отопительный сезон в Твери завершается сегодня

18 Мая 2017 09:36
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В связи с резким потеплением администрация Твери приняла решение о завершении отопительного сезона на день раньше запланированного срока, то есть 18 мая.

Отключение тепла переносилось в Твери уже дважды в связи с сохранением холодной погоды. Учитывая изменение температуры воздуха в сторону потепления и благоприятный прогноз на перспективу, было принято решение о завершении отопительного сезона 18 мая. Это относится и к жилому фонду города, и к соцобъектам – школам, детским садам и учреждениям здравоохранения, как сообщает управление информации администрации города.

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Метки: отключение отопления администрация твери отопление отключили сроки отключения отопления в твери
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Комментарии (11)

  • kudimov 
    Слава тебе, Господи! Всех благ губернатору, правительству, генерации - только отключите отопление пжст!!!
    18.05.2017 09:51
    2 | 9

    • Dobry кrtek 
      Можа пора порты ватны снять, Кудимов?) Небось взопрел весь.
      18.05.2017 10:30
      2 | 6

    • hell 
      Кудимов, спарились там? А у меня колотун дома, председатель ТСЖ самовольно отключила отопление 11 мая...Бррр...
      18.05.2017 11:16
      0 | 4

      • kudimov 
        Когда колотун, можно одеться, накрыться...,а когда приходится спать без одеяла с открытой лоджией, то это нечто другое)
        18.05.2017 11:19
        1 | 2

        • hell 
          У меня первый этаж, у меня даже в жарень прохладно... Придешь в жару с улицы и кайфуешь...
          18.05.2017 11:22
          0 | 2

          • kudimov 
            Говорят, что в июне-июле до +40, я буду к тебе захаживать))
            18.05.2017 11:32
            0 | 1

      • Rocker1986 
        мы со 2 мая с обогревателем сидим...
        18.05.2017 11:53
        0 | 2

  • Kirush 
    Администрация Твери лучше Гитлера!
    18.05.2017 09:57
    0 | 10

  • BARBAdos 
    резкое потепление и случилось из-за того, что ТГ поднимала температуру в городе своим отоплением. 146%, что как только отопление отключат температура вниз пойдет...
    18.05.2017 10:08
    0 | 11

  • -GIP- 
    Отопление улиц из окон квартир заканчивается? А чо так? Можно было еще и все лето типа топить, да баблишко с народа собирать в гейерацию. Хотя есть выход. Летом же батареи холодные, а значит формально они ж охлаждают помещение, значит надо ввести строку в комуналку "кондиционирование"
    18.05.2017 10:30
    0 | 10

  • 1% 
    система ЖКХ в РФ это такой трэш и адъ, что ее просто бесполезно реформировать - необходимо тотальное уничтожение....хотя, еще немного процветающего стабильного вставания с колен, и об этом не придется беспокоиться.
    18.05.2017 12:33
    0 | 3
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