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В Твери в аварии с маршруткой пострадали четыре человека

18 Мая 2017 09:19
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В Тверской области 17 мая произошло 3 ДТП, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает УГИБДД России по Тверской области

17 мая в 17.29 на ул.Спартака в районе д.11 в Твери 21-летний водитель ВАЗ-21093 врезался в движущийся впереди "Рено Логан" под управлением 36-летней женщины-водителя. Далее "Логан" врезался в "Мазду" под управлением 30-летнего мужчины. В ДТП пострадал водитель "Логана", его  госпитализировали.

17 мая около 07.10 напротив дома 45 по ул. Паши Савельевой в Твери 36-летний водитель автомобиля "Киа Спектра" при перестроении столкнулся с маршрутным такси №223, под управлением 37-летнего водителя. Маршрутка двигалась прямо без изменения направления движения, из-за аварии ПАЗик наехал на препятствие. В ДТП пострадали: водитель автобуса ПАЗ, 20-летняя, 24-летняя и 35-летняя пассажирки автобуса,  их доставили в больницу

17 мая в 18.10 на ул. Главная, у дома № 26 пос. Белый Городок Кимрского района, 75-летний водитель на велосипеде Stels при повороте налево не подал сигнал рукой и столкнулся с  "Рено Сандеро", под управлением 29-летнего водителя. Велосипедист госпитализирован

 

 

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Метки: дтп авария с маршруткой аварии с постардавшими
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