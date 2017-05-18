В Твери отремонтируют 53 двора за 167 миллионов рублей

Из областного бюджета в 2017 году на ремонт дворовых территорий Твери направят более 167,3 млн рублей. На эти средства отремонтируют 111,7 тыс. кв. метров дворов, что позволит сделать более комфортным проживание более чем 22 тысяч горожан, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

В договорах должно быть прописано условие, чтобы коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации проводили плановые работы до ремонта дворовых территорий, а в случае его несоблюдения восстанавливали асфальтовое покрытие за свой счет.

Масштабные ремонтные работы на придомовых площадках в Твери не проводились с 2011 года. В 2017-м приведут в порядок 13 объектов в Заволжском, 20 – в Московском, 8 – в Пролетарском, 12 – в Центральном районах города. Средняя стоимость ремонта одной дворовой территории составит 3,5 млн рублей.

В текущем году принято решение о выделении муниципалитетам из регионального бюджета более 351,3 млн рублей на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним. Еще 105,1 млн рублей направят на эти цели из местных бюджетов. Предполагается привести в порядок свыше 263,4 тыс. кв. метров дворов.