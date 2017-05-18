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В Твери отремонтируют 53 двора за 167 миллионов рублей

18 Мая 2017 09:26
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Из областного бюджета в 2017 году на ремонт дворовых территорий Твери направят более 167,3 млн рублей. На эти средства отремонтируют 111,7 тыс. кв. метров дворов, что позволит сделать более комфортным проживание более чем 22 тысяч горожан, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. 

В договорах должно быть прописано условие, чтобы коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации проводили плановые работы до ремонта дворовых территорий, а в случае его несоблюдения восстанавливали асфальтовое покрытие за свой счет.

Масштабные ремонтные работы на придомовых площадках в Твери не проводились с 2011 года. В 2017-м приведут в порядок 13 объектов в Заволжском, 20 – в Московском, 8 – в Пролетарском, 12 – в Центральном районах города. Средняя стоимость ремонта одной дворовой территории составит 3,5 млн рублей.

В текущем году принято решение о выделении муниципалитетам из регионального бюджета более 351,3 млн рублей на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним. Еще 105,1 млн рублей направят на эти цели из местных бюджетов. Предполагается привести в порядок свыше 263,4 тыс. кв. метров дворов.

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Метки: ремонт придомовых территорий в твери средства на ремонт дворов правительство тверской области
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Комментарии (4)

  • RSERG 
    Список домов пожалуйста в "студию"!!!!!
    18.05.2017 10:02
    0 | 6

  • jazz-y 
    "Средняя стоимость ремонта одной дворовой территории составит 3,5 млн рублей."

Не так давно город настаивал на том, что все дворовые территории расположены на земельных участках жилых домов и жители посредством УК и ТСЖ обязаны их содержать и ремонтировать. Т.е. суть новости сводится к тому, что планируется за счет бюджета ремонтировать чью-то собственность. Как следствие, многим хотелось бы узнать по какому принципу выбирались дворы для ремонта и как решались вопросы согласования с собственниками (формально должны проводиться общие собрания). 

Молодцы что указали средний ценник ремонта. Для понимания ситуации 3,5 ляма - это годовой оборот по статье "содержание дома" в достаточно большой девятиэтажке (просто, чтобы люди понимали как реальность коррелирует с качеством услуг которые они требуют от УК за свои деньги).
    18.05.2017 10:08
    0 | 5

    • -GIP- 
      Да с этих 3,5 на саму работу от силы 0,5 пойдет. Помница у нас во дворах пешеходные переходы лепили с газона на газон. 1,2 ляма шт. Как думаешь, стоят 2 куска трубы, лист железа и банка белой краски 1,2 ляма?
      18.05.2017 10:20
      0 | 6

  • 1% 
    если объективно, то этих денег хватит на ремонт значительно бОльшего количества дворов. По сути везде во дворах надо сделать дороги/тротуары и снести гадкие самодельные городки ужасов. Ну и естественно, во дворах где россияне самовольно понаставили заборчиков - снести нахрен все заборчики.
    18.05.2017 12:38
    0 | 2
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