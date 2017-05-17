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График и маршрут XIX Волжского крестного хода

17 Мая 2017 19:22
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С 11 июня по 8 июля 2017 года в Тверской области состоится XIX Волжский крестный ход. В этом году он посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

Волжский крестный ход, который традиционно начнется на истоке Волги в Осташковском районе, 8 июня прибудет в монастырь Нило-Столобенская пустынь и станет частью торжеств, посвященных 350-летию обретения мощей святого.

Крестный ход также пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, и охватит Тверь, Дубну, Андреапольский, Старицкий, Ржевский, Калининский, Конаковский и другие районы области.

Завершится крестный ход в Калязине, где состоится фестиваль светской и духовной музыки.

График

 

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Метки: волжский крестный ход маршрут волжского крестного хода
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