В Тверской области инспектору ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

В дежурную часть полиции поступила информация о том, что по автомобильной дороге Нелидово – Белый – Духовщина движется легковой автомобиль, за рулем которого находится, возможно, пьяный водитель. На 120-м километре трассы экипаж ДПС обнаружил этот автомобиль и начал его преследовать.

Водитель не реагировал на требования полицейского остановиться и продолжал удирать, неоднократно при этом выезжая на полосу встречного движения и обочину. Инспектор ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не образумило правонарушителя. Остановить его автомобиль удалось только несколькими выстрелами по задним колесам. В результате происшествия никто не пострадал.

Нарушителя задержали, его личность установлена - это 36-летний житель Нелидова. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Автомобиль увезли на платную стоянку.

В отношении правонарушителя оставили административные протоколы.