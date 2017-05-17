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В Тверской области инспектору ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

17 Мая 2017 19:11
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В дежурную часть полиции поступила информация о том, что по автомобильной дороге Нелидово – Белый – Духовщина движется легковой автомобиль, за рулем которого находится, возможно, пьяный водитель. На 120-м километре трассы экипаж ДПС обнаружил этот автомобиль и начал его преследовать.

Водитель не реагировал на требования полицейского остановиться и продолжал удирать, неоднократно при этом выезжая на полосу встречного движения и обочину. Инспектор ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не образумило  правонарушителя. Остановить его автомобиль удалось только несколькими выстрелами по задним колесам. В результате происшествия никто не пострадал.

Нарушителя задержали, его личность установлена - это 36-летний житель Нелидова. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Автомобиль увезли на платную стоянку.

В отношении правонарушителя оставили административные протоколы.

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Метки: погоня пьяный водитель табельное оружие погоня гибдд
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