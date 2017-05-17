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Более 16 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников Тверской области сдадут выпускные экзамены

17 Мая 2017 19:02
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В конце мая во всех регионах России стартуют государственные выпускные экзамены. Девятиклассники будут экзаменоваться с 26 мая по 29 июня, выпускники 11 классов — с 29 мая по 1 июля. Первым экзаменом для учащихся 9 классов станет иностранный язык, для одиннадцатиклассников — география, информатика и ИКТ.

Обязательные предметы — русский язык и математика. Девятиклассникам также необходимо сдать два предмета по выбору, а одиннадцатиклассникам — те дисциплины, которые потребуются для поступления в вузы.

В Тверской области на сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано более 11 тысяч учеников 9 классов. На сдачу ЕГЭ — порядка 6200 человек, в том числе более 5,5 тысяч ребят, которые оканчивают школу в этом году.

Во время основного периода ГИА в регионе будут работать 151 пункт проведения экзаменов на базе образовательных организаций, для проведения ЕГЭ — 53 пункта в школах, 1 пункт на базе учреждения среднего профессионального образования и 1 пункт на дому у участника госэкзамена. Во всех аудиториях обеспечены условия, необходимые для соблюдения информационной безопасности, помещения оснащены системами видеонаблюдения с возможностью трансляции в режиме реального времени. Доставлять материалы ЕГЭ до пунктов проведения экзамена будут сотрудники Управления специальной связи по Тверской области.

По информации Министерства образования Тверской области, в настоящее время сформированы составы предметных и конфликтных комиссий, проводится аккредитация общественных наблюдателей.

Контролировать организацию и проведение выпускных экзаменов будут сотрудники Рособрнадзора, специалисты управления надзора и контроля в сфере образования регионального Министерства образования, члены Государствеианной экзаменационной комиссии и корпуса общественных наблюдателей «Российский союз молодёжи».

В регионе работают телефоны «горячей линии» по вопросам, связанным с проведением единого госэкзамена (4822) 32-06-19 и ГИА (4822) 34-96-08. Также вопросы по ЕГЭ можно задавать по телефонам «горячей линии» Рособрнадзора (495) 984-89-19 и по телефону доверия ЕГЭ (495) 104-68-38.

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Метки: егэ ГИА экзамены выпускные экзамены
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