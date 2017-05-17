В Тверской области разрабатывают территориальную схему обращения с отходами

Разработку территориальной схемы обращения с отходами обсудили на совещании регионального правительства. В разговоре также приняли участие представители Законодательного Собрания Тверской области, Росприроднадзора и Уральского научно-исследовательского института «Экология», который занимается созданием документа.

Решение экологических проблем — в числе основных задач для обеспечения роста экономики, обозначил Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений.

Разработчики территориальной схемы предложили создать несколько межмуниципальных кластеров по обращению с ТБО в целях снижения транспортных расходов и обеспечения эффективной сортировки мусора. В предварительном варианте документа также отражены перспективы внедрения системы раздельного сбора и переработки разных видов отходов, экспертные оценки и прогнозы.