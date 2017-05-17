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В Тверской области разрабатывают территориальную схему обращения с отходами

17 Мая 2017 18:59
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Разработку территориальной схемы обращения с отходами обсудили на совещании  регионального правительства. В разговоре также приняли участие представители Законодательного Собрания Тверской области, Росприроднадзора и Уральского научно-исследовательского института «Экология», который занимается созданием документа.

Решение экологических проблем — в числе основных задач для обеспечения роста экономики, обозначил Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений.

Разработчики территориальной схемы предложили создать несколько межмуниципальных кластеров по обращению с ТБО в целях снижения транспортных расходов и обеспечения эффективной сортировки мусора. В предварительном варианте документа также отражены перспективы внедрения системы раздельного сбора и переработки разных видов отходов, экспертные оценки и прогнозы.

 

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Метки: тбо год экологии экология схема обращения с отходами
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Комментарии (5)

  • jazz-y 
    плюс 100 рублей к квитанции.
    17.05.2017 19:32
    0 | 4

    • antiER 
      Да, сколько стоят услуги по даванию советов Уральского НИИ. Своих умов нет?
      17.05.2017 20:46
      0 | 1

  • kudimov 
    Сдается мне, что один из межмуниципальных кластеров по обращению с ТБО будет в Оленино. Дубов продавит.
    17.05.2017 20:03
    1 | 3

  • pereima 
    Ни о чем. Уж лучше бы перепечатали интервью Павла Чурового, там хоть понятно состояние проблемы http://www.etver.ru/novosti/93152/#
    17.05.2017 20:56
    0 | 0

  • mednoe521 
    В своё время Л.И. Брежнев выдал цитату..." экономика должна быть экономной!" Думаю, что когда он это читал по бумажке, он даже не задумывался, что читает. Так и Путин, прочитал и не озадачился "...Решение экологических проблем — в числе основных задач для обеспечения роста экономики, обозначил Президент России Владимир Путин ..." Как-то в моём понятии подъём экономики и экология не увязываются.
    Прикрепленные изображения:
    17.05.2017 21:44
    0 | 0
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