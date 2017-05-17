В Тверской области разрабатывают территориальную схему обращения с отходами

Разработку территориальной схемы обращения с отходами обсудили на совещании регионального правительства. В разговоре также приняли участие представители Законодательного Собрания Тверской области, Росприроднадзора и Уральского научно-исследовательского института «Экология», который занимается созданием документа.
Решение экологических проблем — в числе основных задач для обеспечения роста экономики, обозначил Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений.
Разработчики территориальной схемы предложили создать несколько межмуниципальных кластеров по обращению с ТБО в целях снижения транспортных расходов и обеспечения эффективной сортировки мусора. В предварительном варианте документа также отражены перспективы внедрения системы раздельного сбора и переработки разных видов отходов, экспертные оценки и прогнозы.
Комментарии (5)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
mednoe521
Прикрепленные изображения:
17.05.2017 21:44
0
|
0