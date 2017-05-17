Открыта регистрация на ежегодный турнир по пляжному футболу и волейболу на рок-фестивале "Нашествие"

В 2017 году турниры по пляжному футболу и волейболу пройдут уже в одиннадцатый раз. Любительские команды традиционно сразятся за звание лучшей команды НАШЕСТВИЯ, а приятным бонусом победителям станут призы от партнёров соревновний.

Чтобы принять участие в турнире, командам необходимо заполнить анкету в разделе «Спорт» на официальном сайте фестиваля http://nashestvie.ru. Заявку можно подать до 30 июня включительно.

Матчи будут проходить 7, 8 и 9 июля. Также в воскресенье, 9 июля, во второй половине дня будут подведены итоги турнира. Награждение победителей пройдет на «Главной сцене».

Регламент турниров будет опубликован на сайте nashestvie.ru в разделе «Спорт» за 2 недели до фестиваля.

7, 8 и 9 июля 2017 года в Большом Завидово Тверской области пройдёт фестиваль НАШЕСТВИЕ. В этом году на сцену фестиваля выйдут: «Алиса», «Анимация», «Калинов мост», «Кипелов», «Княzz» (при участии Балу), «Кукрыниксы», «Мельница», Найк Борзов, «Несчастный случай», «Пикник», «Пилот», «Серьга», Сергей Бобунец, «Сплин», «Сурганова и оркестр», «Уматурман», «Чиж & Cо», Tequilajazzz, The Hatters, 25/17 и многие другие.