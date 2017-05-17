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Для строительства тоннеля в Чуприяновке установили страховочные пакеты

17 Мая 2017 18:26
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Фоторепортаж

В Тверской области на станции Чуприяновка строят путепровод тоннельного типа на пересечении автодороги с железнодорожными путями. Соответствующий государственный контракт был заключен в прошлом году между заказчиком Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией АО «РЖДстрой».

16 мая подрядчик приступил к установке страховочных пакетов – металлических конструкций длиной 25 метров – на главных железнодорожных путях Октябрьской железной дороги. Предварительно, в начале мая, эти страховочные пакеты прошли испытания.

Работы производились 16 и 17 мая в период специально предоставленных ОЖД технологических окон длиной около пяти часов каждое.

Напомним, что работы по устройству тоннеля выполняются без остановки движения поездов и с минимальными ограничениями их скоростного режима (до 140 километров в час). Страховочные пакеты снижают вероятность деформации железнодорожного пути в период строительства тоннеля, тем самым обеспечивая безопасный пропуск поездов.

После установки конструкции начнется устройство тоннеля. Сначала на входе и выходе из него соорудят стартовый и приемный котлованы. Затем в тело насыпи железной дороги методом продавливания будет погружен защитный экран из металлических труб, секции которого объединят арматурным каркасом и заполнят бетоном.

Во время строительно-монтажных работ будут проводить геодезический контроль за положением железнодорожного пути, а также мониторинг сооружения, осуществляемый научно-исследовательским институтом ВНИИЖТ по специально разработанной программе в режиме реального времени.

Сообщает пресс-служба ГКУ «Дирекция ТДФ».

 

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Метки: тоннель в чуприяновке ржд ожд страховочные пакеты
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Комментарии (1)

  • antiER 
    Чего то работников  и техники РЖД-строя на фотках не видно.
    17.05.2017 18:55
    1 | 1
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