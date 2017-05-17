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Открыт конкурс на разработку туристского логотипа Тверской области

17 Мая 2017 18:22
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У Тверской области появится свой туристский логотип. Объявлен конкурс на разработку его макета, к участию приглашают профессиональные дизайн-студии. Основная задача — создать узнаваемый и ёмкий визуальный символ Верхневолжья, отражающий туристический потенциал региона.

Туристский логотип будет использоваться на туристическом портале Тверской области, а также в рекламной и полиграфической продукции, в оформлении туристских информационных центров.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 27 мая в Министерство туризма Тверской области по электронной почте welcome@tverreg.ru. Дизайнерские компании должны быть зарегистрированы на территории региона и иметь опыт работы не менее пяти лет. К заявке необходимо приложить портфолио, содержащее не менее 10 работ по созданию логотипов и фирменных стилей.

После окончания приёма заявок в региональном Минтуризма состоится общее совещание с участниками конкурса, в рамках которого будет озвучено техническое задание. Далее в течение 15 дней участники будут разрабатывать предложения по туристскому логотипу: его краткое описание, графическое, цветовое и шрифтовое решения, примеры использования логотипа в полиграфии, рекламе или сувенирной продукции.

В состав конкурсной комиссии войдут представители органов исполнительной власти, вузов, СМИ и туристического бизнеса Верхневолжья. Они отберут три работы-финалиста, которые будут размещены для публичного обсуждения.

Окончательные итоги конкурса на создание туристского логотипа Тверской области подведут в июле.

 

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Метки: туризм в тверской области конкурс на логотип туристский логотип
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Комментарии (7)

  • MikeH 
    Еще один ТурСтат? 
Профессиональный логотип стоит всего 500 евро. Исполнителя могу порекомендовать. Но кому это надо?
    17.05.2017 18:29
    0 | 1

    • Lura 
      Там же "условия"...
Контора от 5 лет на рынке, портфолио и прочее.
Чёт к А. Лебедеву не обращаются. Вот у кого портфолио и известность.
И ценник - не укусишь. =))
NZ: Было это лет 5 назад.
Понадобился людям сурьёзный сайт, дай думаю в студию Лебедева напишу, прощупаю.
Ответ порадовал, дословно цитировать не буду, 30000 бакинских разработка сайта - не сам сайт, причем, непременное условие - со своими хотелками клиент идет нафик..
Сайт до утверждения и окончательной доработки на  усмотрение разработчика! От клиента принимаются только бабки и пожелания.
Мне понравилось, чел реально тему взял.
      17.05.2017 19:21
      0 | 3

  • horror 
    своих мозгов не хватает, всё халявы хотят
    17.05.2017 18:56
    0 | 3

  • 1% 
    дизайнеры этикеток в бой!
    17.05.2017 19:05
    0 | 4

  • MikeH 
    Я просто напомню про конкурс на логотип малого бизнеса Твери. Набросок сделаный между делом профи-логодизайнером пользователи ТИА признали лучшим чем работы победителей тогдашнего конкурса.
    17.05.2017 19:58
    0 | 2

    • Lura 
      А что здесь напоминать?
Зачем администрации Твери обращаться за проф. услугами к своим?
Конкурс, вот что главное! А профи идут в........ Они ж завидуют...  У них и организации нет. И счета в банке. 
Только никто в управлении понять не может, что быть профессионалом не значит быть бизнесменом.
Профи разные бывают. Некоторые на 3д моделях сидят неплохо, сбагривая их по 25 баксов.
      17.05.2017 20:17
      0 | 2

  • osel star 
    выбирайте любой логотип узнаваемый для Твери и области
    Прикрепленные изображения:
    17.05.2017 22:05
    0 | 0
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