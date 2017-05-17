Открыт конкурс на разработку туристского логотипа Тверской области

У Тверской области появится свой туристский логотип. Объявлен конкурс на разработку его макета, к участию приглашают профессиональные дизайн-студии. Основная задача — создать узнаваемый и ёмкий визуальный символ Верхневолжья, отражающий туристический потенциал региона.

Туристский логотип будет использоваться на туристическом портале Тверской области, а также в рекламной и полиграфической продукции, в оформлении туристских информационных центров.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 27 мая в Министерство туризма Тверской области по электронной почте welcome@tverreg.ru. Дизайнерские компании должны быть зарегистрированы на территории региона и иметь опыт работы не менее пяти лет. К заявке необходимо приложить портфолио, содержащее не менее 10 работ по созданию логотипов и фирменных стилей.

После окончания приёма заявок в региональном Минтуризма состоится общее совещание с участниками конкурса, в рамках которого будет озвучено техническое задание. Далее в течение 15 дней участники будут разрабатывать предложения по туристскому логотипу: его краткое описание, графическое, цветовое и шрифтовое решения, примеры использования логотипа в полиграфии, рекламе или сувенирной продукции.

В состав конкурсной комиссии войдут представители органов исполнительной власти, вузов, СМИ и туристического бизнеса Верхневолжья. Они отберут три работы-финалиста, которые будут размещены для публичного обсуждения.

Окончательные итоги конкурса на создание туристского логотипа Тверской области подведут в июле.