В Твери по гарантии отремонтируют новые остановочные комплексы

В Твери до 1 июня приведут в порядок все остановочные павильоны, которые нуждаются в ремонте. Ход проведения работ контролирует департамент архитектуры и строительства администрации Твери.

В прошлом году в Твери было установлено 48 новых остановочных комплексов. Первые из них появились ещё летом, работы продолжились и осенью. Из-за неблагоприятных погодных условий при установке павильонов к весне горожане могли заметить, что ряд остановок нуждается в ремонте. Где-то необходима была только покраска, где-то требовалось переложить само основание.

Как только погодные условия позволили приступить к работе, подрядчики начали работы в рамках гарантийных обязательств. В среду основание было переложено на остановке в районе улицы Хромова, ранее работы также проводились на Речном вокзале, сообщает пресс-служба администрации Твери.