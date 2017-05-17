Глава Зубцовского района проведёт два месяца в СИЗО, его подозревают в получении взятки

15 мая в Центральном районном суде Твери взяли под стражу Сергея Широкова, главу Зубцовского района, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Постановлением судьи Центрального районного суда от 15 мая Широков будет находиться под стражей в течение двух месяцев, то есть по 13 июля 2017 года включительно. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано. Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Напомним, на сайте ТИА об аресте главы района сообщил пользователь jeronimo в народной новости. По его словам, это произошло предположительно поздно вечером в субботу у принадлежащего Широкову зубцовского магазина "Автомир". Согласно народной новости, чиновник - крупный бизнесмен местного уровня, владелец сети аптечных пунктов во Ржеве и районе и большого количества грузовой автотехники, активно занимался продажей земли. По версии следствия, он получил около 10 млн рублей за посредничество в решении вопросов в сфере ЖКХ, сообщает читатель.

"Также следует отметить, что на протяжении многих лет идут упорные слухи о наличии у г-на Широкова вида на жительство в одном из прибалтийских государств, а также о том, что полученные им средства от сделок он хранит в одном из банков этого государства", - пишет jeronimo.