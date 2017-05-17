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Глава Зубцовского района проведёт два месяца в СИЗО, его подозревают в получении взятки

Глава Зубцовского района проведёт два месяца в СИЗО, его подозревают в получении взятки - ТИА
Сергей Широков. Фото: Ржевский вестник
17 Мая 2017 16:49
Автор:

15 мая в Центральном районном суде Твери взяли под стражу Сергея Широкова, главу Зубцовского района, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Постановлением судьи Центрального районного суда от 15 мая Широков будет находиться под стражей в течение двух месяцев, то есть по 13 июля 2017 года включительно. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано. Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Напомним, на сайте ТИА об аресте главы района сообщил пользователь jeronimo в народной новости. По его словам, это произошло предположительно поздно вечером в субботу у принадлежащего Широкову зубцовского магазина "Автомир". Согласно народной новости, чиновник - крупный бизнесмен местного уровня, владелец сети аптечных пунктов во Ржеве и районе и большого количества грузовой автотехники, активно занимался продажей земли. По версии следствия, он получил около 10 млн рублей за посредничество в решении вопросов в сфере ЖКХ, сообщает читатель.

"Также следует отметить, что на протяжении многих лет идут упорные слухи о наличии у г-на Широкова вида на жительство в одном из прибалтийских государств, а также о том, что полученные им средства от сделок он хранит в одном из банков этого государства", - пишет jeronimo.

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Метки: получение взятки центральный районный суд твери глава зубцовского района
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Комментарии (4)

  • awk555 
    А морда лица такая наивная и добродушная!А чём вы тут делаете,кино то уже кончилось.......
    17.05.2017 17:01
    0 | 1

  • RSERG 
    Сейчас заболеет.
    17.05.2017 17:09
    0 | 0

  • 1% 
    можно не подозревать, а быть уверенным, в том, что л ю б о й госгражслужащий рангом от начальника отдела участвует в коррупционных схемах. Так работает mafia state. Хотя, наше население не придает большого значения коррупции, кажется смешным, но россиян это не интересует)
    17.05.2017 17:12
    0 | 2

  • aldan 
    К примеру:
http://yug.svpressa.ru/society/article/146560/
    17.05.2017 17:26
    0 | 0
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