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Перед судом предстанет вице-президент Тверской федерации дзюдо Абдурахман Базаров за хищение 1,8 млн. рублей

Перед судом предстанет вице-президент Тверской федерации дзюдо Абдурахман Базаров за хищение 1,8 млн. рублей - ТИА
17 Мая 2017 16:30
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Завершено расследование уголовного дела в отношении вице-президента Тверской федерации дзюдо Абдурахмана Базарова, обвиняемого в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

В 2015 году вице-президент ТГОО «Тверская федерация дзюдо» Базаров путем обмана сотрудников ООО «Федерация дзюдо России», а также фактического руководителя ООО «Меркурий», используя свое служебное положение, из суммы почти 6 миллионов рублей, выделенных на проведение Кубка Европы, похитил часть денег (714 тысяч рублей, выделенных в рамках договора пожертвования, заключенного ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и ООО «Федерация дзюдо России», а также более 1 миллиона рублей, выделенных из бюджета Тверской области на проведение Кубка Европы). В общей сумме Базаров похитил 1 миллион 797 тысяч рублей, причинив тем самым ущерб Тверской области (Комитету по физической культуре и спорту).
 
Следователь СКР провел ряд обысков, допросил свидетелей, в частности, участников спортивных соревнований, в том числе за пределами Российской Федерации, и контрагентов Тверской федерации дзюдо. Помимо этого получена информация из контрольно-счетной палаты Тверской области и министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

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Метки: Абдурахман Базаров федерация дзюдо хищение в особо крупном размере мошенничество
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