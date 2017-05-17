В Твери пройдут II Региональные Детские Игры Победителей

21 мая в ФОК им. С. Ахмерова состоится открытие масштабного спортивного события – II Тверских Региональных Детских Игр Победителей, организуемых благотворительным фондом «Добрый мир».

Детские Игры Победителей – это, в первую очередь, праздник силы духа, целеустремленности, отваги и настоящей дружбы для ребят, преодолевших в своей жизни сложнейший жизненный этап и одержавших победу над тяжелой болезнью.

Тверские Региональные Детские Игры Победителей – это официальный предварительный областной этап грандиозного спортивного праздника мирового значения, который ежегодно с 2010 года организует и проводит благотворительный фонд «Подари жизнь» в Москве, где главными участниками спортивных состязаний становятся дети, столкнувшиеся в своей жизни с онкологическим диагнозом.

В этот день ребята - подопечные Фонда «Добрый мир», а также другие девчонки и мальчишки со всех уголков нашего региона, перенесшие онкологическое заболевание, смогут принять участие в Тверских Играх и посоревноваться в беге, настольном теннисе, шахматах, стрельбе из арбалета, фигурной езде на велосипеде, футболе, веселых стартах, и, конечно, в гребле на лодках «Дракон». Затем, сборная команда представит Тверскую область, став участниками VIII Всемирных детских «Игры Победителей».

Специально поприветствовать ребят и пожелать спортивных успехов на Играх придёт Богдан Пищальников – посол ГТО в Тверском регионе, Мастер Спорта Международного Класса по метанию диска, Участник Олимпийских Игр в Пекине 2008г. и в Лондоне 2012г., многократный чемпион России.

На Тверских Региональных Детских Играх Победителей будут разыграны самые настоящие комплекты наград, вручены правительственные дипломы и грамоты. Вести и судить состязания также будут спортсмены – чемпионы с мировым именем.

Но проигравших здесь не будет, ведь каждый участник Игр – уже ПОБЕДИТЕЛЬ!