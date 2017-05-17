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Почти 280 млн. рублей выделили на ремонт дорог в Твери

17 Мая 2017 15:58
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В текущем году на ремонт улично-дорожной сети Твери  планируют потратить более 278,6 млн рублей: из областного бюджета выделяется 200,8 млн рублей, 77,8 млн рублей – средства местного бюджета.

От администрации Твери была подана заявка на ремонт 23 объектов. В областном центре будет отремонтировано почти 13 км дорог в Центральном, Московском, Заволжском и Пролетарском районах, 219 погонных метров искусственных сооружений.

Среди ключевых объектов – путепровод через железнодорожные пути в створе Бурашевского шоссе в Московском районе. В ходе капитального ремонта сооружения будут демонтированы неиспользуемые трамвайные рельсы, что позволит значительно расширить проезжую часть.

Также в плане ремонта городских улиц - капитальный ремонт дороги, проходящей по двору Пролетарки до ул. Большевиков вдоль коррекционной школы. Здесь появится инфраструктура для безопасного движения пешеходов. На необходимость приведения в порядок этого участка указывали местные жители, родители, педагоги учреждения.

В 2017 году предусмотрен ремонт дороги по улице Луначарского: от площади Конституции до ул. 2-я Красина. Уже разработана проектно-сметная документация по объекту.

 

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Метки: ремонт дорог в твери дороги в твери
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Комментарии (6)

  • Jailbreak 
    Глядишь, внуки-то наши и доживут до светлого будущего, увидят дорогу на Луначарке. Правда, снесут к тому времени уже ветхие двадцатиэтажки-путинки, в рамках реновации
    17.05.2017 16:08
    0 | 8

  • jazz-y 
    Огласите весь список, пожалуйста... несчастные грунтовки в частном секторе туда вошли?
    17.05.2017 16:15
    0 | 3

  • Ferapont 
    МУП ЖЭК давай завязывай с практикой "вырезать карты на километровом участке улицы, а заделывать через неделю, при том выборочно".
Позорно как-то работать спустя рукава при таком финансировании. Ориентируйся на Масквабад - ночью/утром вырезал, вечером/ночью заделано.
Иль у вас картогрызы перевыполняют план в отличие от асфальтовщиков ?
    17.05.2017 16:17
    0 | 5

    • UnCle 
      Щаз тебе, походу сговор с шиномонтажами Твери, никак не меньше. ;)
      17.05.2017 16:20
      0 | 5

  • zxcvbnm 
    Ремонт 13 км дороги за 278 млн. руб.?
    17.05.2017 16:50
    0 | 0

  • 1% 
    280 млн., а на следующий год опять надо будет дороги делать) внезапно поймал себя на мысли - среди перечисленных названий улиц не одного русского. Только коммунистические...
    17.05.2017 17:27
    0 | 0
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