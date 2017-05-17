Почти 280 млн. рублей выделили на ремонт дорог в Твери

В текущем году на ремонт улично-дорожной сети Твери планируют потратить более 278,6 млн рублей: из областного бюджета выделяется 200,8 млн рублей, 77,8 млн рублей – средства местного бюджета.

От администрации Твери была подана заявка на ремонт 23 объектов. В областном центре будет отремонтировано почти 13 км дорог в Центральном, Московском, Заволжском и Пролетарском районах, 219 погонных метров искусственных сооружений.

Среди ключевых объектов – путепровод через железнодорожные пути в створе Бурашевского шоссе в Московском районе. В ходе капитального ремонта сооружения будут демонтированы неиспользуемые трамвайные рельсы, что позволит значительно расширить проезжую часть.

Также в плане ремонта городских улиц - капитальный ремонт дороги, проходящей по двору Пролетарки до ул. Большевиков вдоль коррекционной школы. Здесь появится инфраструктура для безопасного движения пешеходов. На необходимость приведения в порядок этого участка указывали местные жители, родители, педагоги учреждения.

В 2017 году предусмотрен ремонт дороги по улице Луначарского: от площади Конституции до ул. 2-я Красина. Уже разработана проектно-сметная документация по объекту.