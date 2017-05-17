В городе Конакове мужчина с ножом набросился на полицейского

57-летний житель города Конаково обвиняется в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

14 мая 2017 года, около 15 часов обвиняемый, находясь в квартире дома, расположенного по улице Строителей города Конаково, вооружился ножом и напал на участкового, который выполнял свои служебные обязанности. Мужчина нанёс удар ножом в область шеи, причинив полицейскому колото-резаную рану. После совершения преступления злоумышленник был задержан: прибыли сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии, которые и доставили его в отдел полиции.

К настоящему времени обвиняемый заключен под стражу.