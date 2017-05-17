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Реконструкция площади Победы в Твери пройдет в три этапа

17 Мая 2017 15:00
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Первый – обустройство пространства рядом с Обелиском Победы, дорожек, ведущих к Вечному огню. Второй этап – ремонт пешеходных мостов, спуска к Вечному огню, дорожек справа и слева от основной аллеи. Также предусмотрено озеленение территории, установка урн и скамеек. На третьем этапе запланированы работы по берегоукреплению, создание смотровой площадки, мини-амфитеатра.

После доработки проектной документации состоятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Первый этап реконструкции площади Победы планируется реализовать до ноября текущего года.

Также на совещании обсуждались детали строительства пешеходного моста через Тьмаку, который соединит набережную Волги за стадионом «Химик» и площадку возле храма Михаила Тверского и станет частью запланированного комплекса.

На недавней встрече с председателем Совета директоров компании «Агранта» Сергеем Бачиным достигнута договоренность об участии компании в строительстве сооружения. Проектные работы, необходимая документация и согласования по мосту будут завершены в течение 2017 года. Весной 2018 года планируется начать возведение объекта.

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Метки: площадь победы реконструкиця площади победы обелиск победы
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