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Тверские участники Международного теста по истории Великой Отечественной войны ответили только на половину вопросов

17 Мая 2017 14:43
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Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» прошла 22 апреля 2017 года во всех регионах России и 47 иностранных государствах (наибольшую активность проявили в Китае, Великобритании, Турции и странах СНГ).

Акцию организует Молодежный парламент при Государственной Думе уже второй год подряд. В этот раз в тестировании поучаствовали более 350 тысяч человек, что почти на 118 тысяч больше чем в 2016 году. Наилучшие результаты по количеству участников показали Приморский край (более 20 тысяч человек), Красноярский и Краснодарский края (в каждом более 10 тысяч участников). В Тверской области знания по истории Великой Отечественной войны проверяли 5722 человека (18 место).

Россияне в целом показали удовлетворительные знания, набрав в среднем 17,5 баллов из 30 возможных (по числу вопросов в тесте). Организаторы выделили регионы, которые показали самые высокие знания. Первые три из них Волгоградская область, Республика Кабардино-Балкария и Курская область. Там средний балл был выше среднероссийского на два. А вот Тверская область оказалась на 58 месте (средний бал составил 15,86).

Задания теста были разработаны профессорско-преподавательским составом Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова.

Разработанные тестовые задания были пропорционально разделены по периодам Великой Отечественной войны, а также тематическим полям: события театров военных действий, события в тылу, партизанская война, персоналии, культура и наука и т.д.

Наибольшую трудность вызвал вопрос:

«Назовите уральский город, прозванный Танкоградом. С 1941 по 1945 гг. там размещался народный комиссариат танковой промышленности СССР, туда же эвакуировали ленинградский Кировский и Харьковский моторостроительный заводы – крупнейшие предприятия по производству танков. Массовое производство танков Т-34 было освоено всего за 33 дня. Всего за годы войны на заводах Танкограда было произведено 18 тысяч боевых машин, что составляет пятую часть от всех выпущенных в стране:

а) Челябинск;

б) Свердловск;

в) Курган;

г) Шадринск» (правильный ответ – а) Челябинск).

На этот вопрос неправильно ответили 97 329 раз.

Наименьшую трудность вызвал вопрос:

«Роман А. Фадеева, посвящённый действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной войны комсомольской подпольной организации, многие члены которой были казнены фашистами. Большинство главных героев романа: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин и др. - реально существовавшие люди:

а) «Молодая гвардия»;

б) «Звезда»;

в) «Повесть о настоящем человеке»;

г) «Они сражались за Родину» (правильный ответ а) «Молодая гвардия».

Неверно на него ответили только 16 376 раз.

Тест был составлен на 6 языках: русском, английском, французском, немецком, китайском, японском.

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Метки: тест по истории Великой Отечественной войны
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Комментарии (9)

  • kudimov 
    Кстати у многих каша в голове, даже у вполне взрослых людей. И не только касательно этой ВОВ. Спросите у соседа по лестничной площадке - на чьей стороне в 1812 году воевал Баркла́й-де-То́лли, и сами убедитесь, что я правду говорю.
    17.05.2017 15:19
    2 | 3

  • Добрая Мышь 
    вот всех участников детских солдатских войск, автпробегов и танцевальных флешмобов надо обязательно тестировать так же!!! а потом только думать - показывать народу их задумки или не стоит
    17.05.2017 15:34
    0 | 2

    • BARBAdos 
      зачем? Организаторам патриотического угара не нужны эрудиты, им картинка на ТВ нужна, а людям, которые участвуют в этих флэшмобах, такие знания и подавно не нужны, зачем забивать голову лишней инфой...
      17.05.2017 15:40
      0 | 5

      • Добрая Мышь 
        честно говоря бесит такой тупизм. тут долго спорила по поводу автопробега в Твери - проехали ребята без цели по городу, некоторые пили за рулем, многие просто гнались кто первый финиша достигнет, селфи постоянно какие-то делали - но даже не было например возложения цветов, как цели таковой. но нет. с пеной у рта доказывают, что я фашистка и троль, а им ветераны спасибо говорили и руками махали
        17.05.2017 16:02
        0 | 3

        • BARBAdos 
          да потому что все эти авто-мото-велопробеги с патриотическим уклоном это тупизм. Мож я тоже тупой, но как можно с помощью пробегов почтить память погибших защитников или поблагодарить оставшихся в живых, я лично не понимаю...

А участников вашего пробега, я думаю, что нет смысла осуждать, они что хотели то и получили - покатались, потусили, пообщались, выпили, пофоткались и т.д... Нормальное человеческое общение.
          17.05.2017 16:15
          0 | 1

          • Добрая Мышь 
            ну в этом году проехали наши ночные волки - без лишнего пафоса, по местам сражений, возложили цветы - это уже уважение какое-то хотябы
            17.05.2017 16:25
            0 | 0

  • Инокентий 
    Ничего удивительного. Тверь - город без истории, несмотря на прошлое... Что унас? Новоделы, разрушены старинные здания, нет уже исторической застройки. Вот и в головах тоже самое...
    17.05.2017 16:17
    0 | 1

    • 1% 
      Инокентий, ну ты никак маэстро Просвирнина начитался) будь внимателен на его ресурсе, в группе единомышленников, к которой Просвирнин себя причисляет, его знают как преданного осведомителя УЗКС.
      17.05.2017 17:41
      0 | 0

  • 1% 
    9 мая превращено в обычное шоу, в этот день россияне выходят тусоваться, а 10 мая благополучно забывают по поводу чего было веселье.... омерзительное явление.
    17.05.2017 17:38
    0 | 0
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