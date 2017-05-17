Тверские участники Международного теста по истории Великой Отечественной войны ответили только на половину вопросов

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» прошла 22 апреля 2017 года во всех регионах России и 47 иностранных государствах (наибольшую активность проявили в Китае, Великобритании, Турции и странах СНГ).

Акцию организует Молодежный парламент при Государственной Думе уже второй год подряд. В этот раз в тестировании поучаствовали более 350 тысяч человек, что почти на 118 тысяч больше чем в 2016 году. Наилучшие результаты по количеству участников показали Приморский край (более 20 тысяч человек), Красноярский и Краснодарский края (в каждом более 10 тысяч участников). В Тверской области знания по истории Великой Отечественной войны проверяли 5722 человека (18 место).

Россияне в целом показали удовлетворительные знания, набрав в среднем 17,5 баллов из 30 возможных (по числу вопросов в тесте). Организаторы выделили регионы, которые показали самые высокие знания. Первые три из них Волгоградская область, Республика Кабардино-Балкария и Курская область. Там средний балл был выше среднероссийского на два. А вот Тверская область оказалась на 58 месте (средний бал составил 15,86).

Задания теста были разработаны профессорско-преподавательским составом Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова.

Разработанные тестовые задания были пропорционально разделены по периодам Великой Отечественной войны, а также тематическим полям: события театров военных действий, события в тылу, партизанская война, персоналии, культура и наука и т.д.

Наибольшую трудность вызвал вопрос:

«Назовите уральский город, прозванный Танкоградом. С 1941 по 1945 гг. там размещался народный комиссариат танковой промышленности СССР, туда же эвакуировали ленинградский Кировский и Харьковский моторостроительный заводы – крупнейшие предприятия по производству танков. Массовое производство танков Т-34 было освоено всего за 33 дня. Всего за годы войны на заводах Танкограда было произведено 18 тысяч боевых машин, что составляет пятую часть от всех выпущенных в стране:

а) Челябинск;

б) Свердловск;

в) Курган;

г) Шадринск» (правильный ответ – а) Челябинск).

На этот вопрос неправильно ответили 97 329 раз.

Наименьшую трудность вызвал вопрос:

«Роман А. Фадеева, посвящённый действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной войны комсомольской подпольной организации, многие члены которой были казнены фашистами. Большинство главных героев романа: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин и др. - реально существовавшие люди:

а) «Молодая гвардия»;

б) «Звезда»;

в) «Повесть о настоящем человеке»;

г) «Они сражались за Родину» (правильный ответ а) «Молодая гвардия».

Неверно на него ответили только 16 376 раз.

Тест был составлен на 6 языках: русском, английском, французском, немецком, китайском, японском.