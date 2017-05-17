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Региональный Роспотребнадзор временно возглавил Арнольд Выскубов

Региональный Роспотребнадзор временно возглавил Арнольд Выскубов - ТИА
17 Мая 2017 14:27
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Арнольд Выскубов – экс-заместитель главного санитарного врача Виталия Синоды, занявшего пост министра здравоохранения и зампреда правительства – временно возглавил Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Напомним, 17 мая Виталий Синода был назначен на должность министра здравоохранения региона вместо Романа Курынина, проработавшего на своём посту всего два с небольшим года. 

Роман Курынин, Виталий Синода и Игорь Руденя слева направо

К слову, на кресле министра здравоохранения долго никто не задерживается: в январе 2014 года Елена Жидкова была отстранена от занимаемой должности из-за возбуждением против неё уголовного дела. Она находилась под домашним арестом, а обязанности министра исполняла её заместитель Татьяна Соцкая. В марте 2015 года министерство здравоохранения возглавил московский врач-уролог Роман Курынин.

Нового зампреда и министра Виталия Синоду губернатор представил сотрудникам регионального Минздрава 17 мая. В числе задач ведомства глава региона назвал проведение аттестации руководителей всех медицинских учреждений региона, повышение квалификации специалистов отрасли, актуализацию нормативно-правовой базы. Задачи, поставленные конкретно перед новым министром -  «поднять престиж системы здравоохранения Тверской области и начать более динамичную работу по повышению уровня и качества медицины в регионе».

Справочно:

Выскубов Арнольд Феликсович - врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области -  главного государственного санитарного врача по Тверской области

Родился 13 января 1964 года в городе Баку. В 1987 году окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, по специальности «Гигиена, санитария и эпидемиология».

С 1987 по 1999 год работал в должности главного государственного санитарного врача по Старицкому району.

В 1999 году окончил Международный независимый эколого-политический университет по специальности «Юриспруденция».

С июля 1999 года назначен заместителем главного врача ФГУ «Центр госсанэпиднадзора в Тверской области».

С 2005 года - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области.

Имеет сертификаты специалиста по общей и социальной гигиене. По данным специальностям ему присвоены высшие категории.

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Метки: роспотребнадзор по тверской области виталий синода игорь руденя правительство тверской области арнольд выскубов
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Комментарии (1)

  • Valter 
    После фамилии Руденя меня уже не удивляет фамилия Выскубов, к тому же Арнольд. Исконно русские фамилии! Взял бы чувак русскую фамилию Иванов, как взял фамилию украинец Порошенко)))
    17.05.2017 17:44
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