Региональный Роспотребнадзор временно возглавил Арнольд Выскубов

Арнольд Выскубов – экс-заместитель главного санитарного врача Виталия Синоды, занявшего пост министра здравоохранения и зампреда правительства – временно возглавил Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Напомним, 17 мая Виталий Синода был назначен на должность министра здравоохранения региона вместо Романа Курынина, проработавшего на своём посту всего два с небольшим года.

К слову, на кресле министра здравоохранения долго никто не задерживается: в январе 2014 года Елена Жидкова была отстранена от занимаемой должности из-за возбуждением против неё уголовного дела. Она находилась под домашним арестом, а обязанности министра исполняла её заместитель Татьяна Соцкая. В марте 2015 года министерство здравоохранения возглавил московский врач-уролог Роман Курынин.

Нового зампреда и министра Виталия Синоду губернатор представил сотрудникам регионального Минздрава 17 мая. В числе задач ведомства глава региона назвал проведение аттестации руководителей всех медицинских учреждений региона, повышение квалификации специалистов отрасли, актуализацию нормативно-правовой базы. Задачи, поставленные конкретно перед новым министром - «поднять престиж системы здравоохранения Тверской области и начать более динамичную работу по повышению уровня и качества медицины в регионе».

Справочно:

Выскубов Арнольд Феликсович - врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области

Родился 13 января 1964 года в городе Баку. В 1987 году окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, по специальности «Гигиена, санитария и эпидемиология».

С 1987 по 1999 год работал в должности главного государственного санитарного врача по Старицкому району.

В 1999 году окончил Международный независимый эколого-политический университет по специальности «Юриспруденция».

С июля 1999 года назначен заместителем главного врача ФГУ «Центр госсанэпиднадзора в Тверской области».

С 2005 года - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области.

Имеет сертификаты специалиста по общей и социальной гигиене. По данным специальностям ему присвоены высшие категории.