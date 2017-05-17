Банк УРАЛСИБ и «ВымпелКом» запустили акцию «Билайн Бонус 10% за Автоплатеж УРАЛСИБ»

ПАО Банк УРАЛСИБ» и "ВымпелКом" запустили совместную акцию «Билайн Бонус 10% за Автоплатеж УРАЛСИБ». В рамках акции клиентам Банка – абонентам сети Билайн возвращается в виде специального бонуса 10% от суммы пополнений, осуществленных с помощью услуги «Автоплатеж». Бонусные средства клиент может использовать для оплаты услуг связи Билайн.

Акция действует в период с 15 мая по 31 декабря 2017 года. Специальные бонусы в размере 10% от суммы пополнения будут начисляться в течение 2 месяцев с момента подключения услуги «Автоплатеж».

Услуга «Автоплатеж» Банка УРАЛСИБ предназначена для автоматической проверки и пополнения баланса лицевого счета мобильного номера абонента. Система Банка самостоятельно проверяет баланс абонентского номера мобильного оператора и при достижении установленного клиентом порогового значения в автоматическом режиме перечисляет с банковского счета указанную сумму пополнения.

Клиенты Банка УРАЛСИБ могут бесплатно подключить услугу «Автоплатеж» в платежных терминалах Банка при наличии банковской карты УРАЛСИБа, в Интернет-банке или в офисах.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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