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В Тверской области оштрафован работник АГЗС за заправку баллона

17 Мая 2017 13:30
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В ноябре 2016 года 52-летний мужчина на основании приказа генерального директора ООО «Газсервисопт» был принят на работу оператором-заправщиком АГЗС, расположенной на Ильинском шоссе в Кимрах. При этом новый сотрудник не прошёл специального обучения, позволяющего ему наполнять газовые баллоны.

11 ноября мужчина, используя оборудование, не предназначенное для этих целей, заправил бытовой газовый баллон сжиженным газом, но не проверил степень его наполнения, что могло привести к взрыву газовоздушных смесей.

Своими действиями он нарушил требования статьи 7 Федерального закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также грубо нарушил требования пунктов 192 и 193 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы».

По факту нарушений возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Приговором Кимрского городского суда Тверской области оператору назначил штраф 30 000 рублей.

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Метки: агзс газозаправочные станции прокуратура тверской области
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Комментарии (2)

  • Mitrij 
    Преступление века раскрыто. Теперь-то вопрос с халатностью при заправке бытовых газовых баллонов в Тверской области полностью решен. Ура, товарищи!
    17.05.2017 14:37
    1 | 3

  • 1% 
    оштрафовать мало, надо посадить под улюлюканье шагающих строем россиян.
    17.05.2017 17:42
    1 | 0
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