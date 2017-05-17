tvernews.ru
17 мая Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверичанкам предлагают принять участие в красочном Параде колясок

Тверичанкам предлагают принять участие в красочном Параде колясок - ТИА
17 Мая 2017 13:02
Автор:

Яркий "Парад Колясок" пройдёт в Твери в рамках празднования дня города. Это семейный праздник, где креативные и активные родители смогут проявить себя и реализовать свой творческий потенциал. 

Стать участником Парада колясок очень просто: для этого нужно скачать, заполнить и отправить анкету участника Парада в группу. И, конечно, проявить фантазию и украсить коляску, насколько хватит фантазии.

Коляски могут быть оформлены в следующих номинациях:

- «Самая обаятельная и привлекательная» (стильная коляска для маленькой принцессы);

- «Техно-коляска» (коляска в образе любого транспортного средства);

- «Спортивный рекорд» (для спортсменов и болельщиков);

- «Живой мир» (растительный и животный мир – неисчерпаемый источник вдохновения);

- «Коляска-сказка» (любые сказочные и мультипликационные образы);

- «Коляска оригинального жанра» (самые креативные и необычные решения в оформлении коляски).

Приветствуется наличие у участников костюмов, соответствующих тематике оформления коляски.

В конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их родственники) с детьми в возрасте до 4 лет. Присутствие в коляске ребенка обязательно. Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном количестве. Остальные условия в положении конкурса.

Никто не уйдет с парада без подарка: все участники получат ценные призы от спонсоров и, конечно, самые положительные эмоции. Зрители и болельщики смогут отлично и с пользой провести время на интерактивных площадках, расположенных в шаговой доступности от места проведения парада, как сообщают организаторы.

Регистрация участников в "Параде колясок" уже началась, и продлится до 20 июня 2017 года.

Парад состоится 24 июня 2017 года в 12:00 на Тверской площади.

Сбор участников в 10.30. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: парад колясок в твери день города твери красочные коляски семейный праздник
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
82

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
62

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
55

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
50

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
50

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
45

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100