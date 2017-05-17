Тверичанкам предлагают принять участие в красочном Параде колясок

Яркий "Парад Колясок" пройдёт в Твери в рамках празднования дня города. Это семейный праздник, где креативные и активные родители смогут проявить себя и реализовать свой творческий потенциал.

Стать участником Парада колясок очень просто: для этого нужно скачать, заполнить и отправить анкету участника Парада в группу. И, конечно, проявить фантазию и украсить коляску, насколько хватит фантазии.

Коляски могут быть оформлены в следующих номинациях :

- «Самая обаятельная и привлекательная» (стильная коляска для маленькой принцессы);

- «Техно-коляска» (коляска в образе любого транспортного средства);

- «Спортивный рекорд» (для спортсменов и болельщиков);

- «Живой мир» (растительный и животный мир – неисчерпаемый источник вдохновения);

- «Коляска-сказка» (любые сказочные и мультипликационные образы);

- «Коляска оригинального жанра» (самые креативные и необычные решения в оформлении коляски).

Приветствуется наличие у участников костюмов, соответствующих тематике оформления коляски.

В конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их родственники) с детьми в возрасте до 4 лет. Присутствие в коляске ребенка обязательно. Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном количестве. Остальные условия в положении конкурса.

Никто не уйдет с парада без подарка: все участники получат ценные призы от спонсоров и, конечно, самые положительные эмоции. Зрители и болельщики смогут отлично и с пользой провести время на интерактивных площадках, расположенных в шаговой доступности от места проведения парада, как сообщают организаторы.

Регистрация участников в "Параде колясок" уже началась, и продлится до 20 июня 2017 года.

Парад состоится 24 июня 2017 года в 12:00 на Тверской площади.

Сбор участников в 10.30.