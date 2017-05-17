Тверичанкам предлагают принять участие в красочном Параде колясок

Яркий "Парад Колясок" пройдёт в Твери в рамках празднования дня города. Это семейный праздник, где креативные и активные родители смогут проявить себя и реализовать свой творческий потенциал.
Стать участником Парада колясок очень просто: для этого нужно скачать, заполнить и отправить анкету участника Парада в группу. И, конечно, проявить фантазию и украсить коляску, насколько хватит фантазии.
Коляски могут быть оформлены в следующих номинациях:
- «Самая обаятельная и привлекательная» (стильная коляска для маленькой принцессы);
- «Техно-коляска» (коляска в образе любого транспортного средства);
- «Спортивный рекорд» (для спортсменов и болельщиков);
- «Живой мир» (растительный и животный мир – неисчерпаемый источник вдохновения);
- «Коляска-сказка» (любые сказочные и мультипликационные образы);
- «Коляска оригинального жанра» (самые креативные и необычные решения в оформлении коляски).
Приветствуется наличие у участников костюмов, соответствующих тематике оформления коляски.
В конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их родственники) с детьми в возрасте до 4 лет. Присутствие в коляске ребенка обязательно. Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном количестве. Остальные условия в положении конкурса.
Никто не уйдет с парада без подарка: все участники получат ценные призы от спонсоров и, конечно, самые положительные эмоции. Зрители и болельщики смогут отлично и с пользой провести время на интерактивных площадках, расположенных в шаговой доступности от места проведения парада, как сообщают организаторы.
Регистрация участников в "Параде колясок" уже началась, и продлится до 20 июня 2017 года.
Парад состоится 24 июня 2017 года в 12:00 на Тверской площади.
Сбор участников в 10.30.
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