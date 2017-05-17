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Мужчина, ударивший сожительницу топором по голове, получил 2,5 года колонии общего режима

17 Мая 2017 11:37
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Прокуратура Зубцовского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью сожительнице.

14 февраля 2017 подсудимый во время застолья поссорился со своей сожительницей и избил ее. А затем ударил топором по голове, женщина получила открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Суд признал мужчину виновным и приговрил его к 2 года 6 месяцевколонии общего режима.

 

 

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Метки: ударил топором по голове избил сожительницу
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Комментарии (3)

  • _Gelsomino_ 
    Топором в голову - нормальное такое поздравление на День всех влюблённых
    17.05.2017 12:38
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  • Gorev 
    Мало дали за причинение особо тяжких
    17.05.2017 12:46
    0 | 0

  • RSERG 
    Это какой же суд его судил?  2 года 6 месяцев колонии общего режима. Топором по голове , это же покушение на убийство!!!!!!
    17.05.2017 13:01
    0 | 0
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