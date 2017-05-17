Мужчина, ударивший сожительницу топором по голове, получил 2,5 года колонии общего режима

Прокуратура Зубцовского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью сожительнице.
14 февраля 2017 подсудимый во время застолья поссорился со своей сожительницей и избил ее. А затем ударил топором по голове, женщина получила открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Суд признал мужчину виновным и приговрил его к 2 года 6 месяцевколонии общего режима.
Комментарии (3)
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RSERG
17.05.2017 13:01
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