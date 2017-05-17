В Тверской области продавщица магазина дала отпор двум грабителям

Вечером в торговый павильон садоводческого некоммерческого товарищества Кимрского района вошли два молодых человека, один из которых, угрожая ножом работнице магазина, потребовал отдать из кассы деньги, но, получив отпор, они убежали. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых, ими оказались двое нигде не работающих 19-летних жителей города Кимры.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Тверской области