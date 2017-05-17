tvernews.ru
17 мая Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области продавщица магазина дала отпор двум грабителям

17 Мая 2017 11:24
Автор:

Вечером в торговый павильон садоводческого некоммерческого товарищества Кимрского района вошли два молодых человека, один из которых, угрожая ножом работнице магазина, потребовал отдать из кассы деньги, но, получив отпор, они убежали. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции  установили и задержали подозреваемых, ими оказались двое нигде не работающих 19-летних жителей города Кимры.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: разбойное нападение на магазин тверская область умвд россии
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • obyvatel 
    Не тот преступник пошел. Продавцу премию!!!!
    17.05.2017 11:39
    0 | 3

  • 1% 
    распространяйте среди жильцов вашего ЖЭКа....
    17.05.2017 11:59
    1 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
82

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
62

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
54

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
50

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
49

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100