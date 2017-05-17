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Энергетики Тверьэнерго приняли участие в фестивале «Площадь добра»

17 Мая 2017 11:18
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Молодые специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» приняли участие в ежегодном фестивале волонтерства «Площадь добра». Вместе с детьми энергетики создали большую аппликацию на тему разумного потребления электрической энергии.

 Фестиваль «Площадь добра» по традиции прошел в Городском саду Твери. Совет молодежи Тверьэнерго принял участие в мероприятии второй год подряд.

 «Как и в прошлый раз, мы развернули большую интерактивную площадку Тверьэнерго: привезли высокопроходимый Тингер, обустроили фотозону, организовали уроки по электробезопасности, транслировали мультфильмы, направленные на осторожное и бережное обращение с электрическим током, разработанные МРСК Центра, — рассказала начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Александра Александрова. — Однако главной темой нашей площадки стала программа «Зеленый РЭС», которая была утверждена в МРСК Центра в связи с объявленным в России годом Экологии».

 

Молодые энергетики вместе с посетителями  интерактивной площадки Тверьэнерго, детьми и их родителями, своими руками сделали большую аппликацию, посвященную бережному энергопотреблению, а также альтернативным источникам энергии. По заранее заготовленным шаблонам, под руководством сотрудников Тверьэнерго, жители Твери создали уникальный район электрических сетей (РЭС), на территории которого представлена классическая генерация и транспорт электрической энергии, ветрогенераторы, солнечные батареи и, конечно, населенные пункты. «Мы смогли показать детям, как много существует способов производства электрической энергии, а также как именно она поступает в дома потребителей», — поделился Владимир Горланов, председатель Совета Молодежи Тверьэнерго, начальник отдела метрологии и качества электроэнергии – главный метролог филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

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Метки: Энергетики Тверьэнерго «Площадь добра» мрск
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Комментарии (1)

  • TvereZ 
    Слова "Тверь-и-негры" и "Экономия" глазами детей выложили? )))
    17.05.2017 12:31
    0 | 1
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