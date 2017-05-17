Энергетики Тверьэнерго приняли участие в фестивале «Площадь добра»

Молодые специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» приняли участие в ежегодном фестивале волонтерства «Площадь добра». Вместе с детьми энергетики создали большую аппликацию на тему разумного потребления электрической энергии.

Фестиваль «Площадь добра» по традиции прошел в Городском саду Твери. Совет молодежи Тверьэнерго принял участие в мероприятии второй год подряд.

«Как и в прошлый раз, мы развернули большую интерактивную площадку Тверьэнерго: привезли высокопроходимый Тингер, обустроили фотозону, организовали уроки по электробезопасности, транслировали мультфильмы, направленные на осторожное и бережное обращение с электрическим током, разработанные МРСК Центра, — рассказала начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Александра Александрова. — Однако главной темой нашей площадки стала программа «Зеленый РЭС», которая была утверждена в МРСК Центра в связи с объявленным в России годом Экологии».

Молодые энергетики вместе с посетителями интерактивной площадки Тверьэнерго, детьми и их родителями, своими руками сделали большую аппликацию, посвященную бережному энергопотреблению, а также альтернативным источникам энергии. По заранее заготовленным шаблонам, под руководством сотрудников Тверьэнерго, жители Твери создали уникальный район электрических сетей (РЭС), на территории которого представлена классическая генерация и транспорт электрической энергии, ветрогенераторы, солнечные батареи и, конечно, населенные пункты. «Мы смогли показать детям, как много существует способов производства электрической энергии, а также как именно она поступает в дома потребителей», — поделился Владимир Горланов, председатель Совета Молодежи Тверьэнерго, начальник отдела метрологии и качества электроэнергии – главный метролог филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».