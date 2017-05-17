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Поездка по электронному билету в общественном транспорте Твери будет дешевле

17 Мая 2017 10:25
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Глава администрации Твери Алексей Огоньков внес изменения в постановление о тарифах МУП ПАТП-1 которое оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями. 

Новые тарифы и расценки начнут действовать, когда в Твери заработают валидаторы. Напомним, что 4 мая их начали тестировать в тверских троллейбусах и автобусах. Тверской общественный транспорт оборудуют  валидаторами по инвестиционной программе.

- В рамках автоматизированной системы мы хотим создать преференции для активных пассажиров муниципального транспорта - удобные проездные, бесплатную пересадку, бонусную систему. Это потребовало специального программного обеспечения, - рассказал директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв 4 мая на встрече с журналистами.

Поездка по электронному билету в общественном транспорте Твери будет дешевле.

1. Электронный проездной билет «Пересадка»
(билет включает возможность пересадки в течении 45 минут с момента регистрации первой поездки между разными маршрутами и видами транспорта МУП «ПАТП-1» без дополнительной оплаты) будет стоить 18 рублей (обычный билет без пересадки 20 рублей)

2. Проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 1 день (в т.ч. электронный)* - 50 рублей ("Безлимит на сутки")

3. Проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 7 дней (в т.ч. электронный)* - 300 рублей ("Безлимит на неделю")

4. Проездной билет для граждан без лимита поездок на 30 дней (в т.ч. электронный)*

1 вид транспорта -750 рублей
2 вида транспорта - 950 рублей
3 вида транспорта - 1150 рублей

5. Электронный проездной билет для учащихся общеобразовательных учреждений города Твери без лимита поездок на 1 календарный месяц (исключая июнь-август)
1 вид транспорта -полная цена: 570 льготная цена: 285
2 вида транспорта - полная цена: 950 льготная цена: 475
3 вида транспорта - полная цена: 1 140 льготная цена: 570

* срок годности электронных проездных билетов (подпункты 2-5) 60 дней с момента последнего пополнения.

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Метки: общественный транспорт тверь электронный билет
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Комментарии (3)

  • Marusia 
    А где он сам ...общественный транспорт?
    17.05.2017 11:44
    0 | 5

  • rzhevsky14 
    Про перевод ЕСПБ в электронный вид опять тишина..... Концы в воде....
    17.05.2017 11:52
    0 | 2

  • TvereZ 
    * и опять-таки не смогли, крохоборы, не приписать мелким шрифтом наглого изъятия  денег через 60 дней "молчания"....
    17.05.2017 12:08
    0 | 1
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