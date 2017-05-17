Глава администрации Твери Алексей Огоньков внес изменения в постановление о тарифах МУП ПАТП-1 которое оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями.

Новые тарифы и расценки начнут действовать, когда в Твери заработают валидаторы. Напомним, что 4 мая их начали тестировать в тверских троллейбусах и автобусах. Тверской общественный транспорт оборудуют валидаторами по инвестиционной программе.

- В рамках автоматизированной системы мы хотим создать преференции для активных пассажиров муниципального транспорта - удобные проездные, бесплатную пересадку, бонусную систему. Это потребовало специального программного обеспечения, - рассказал директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв 4 мая на встрече с журналистами.

Поездка по электронному билету в общественном транспорте Твери будет дешевле.

1. Электронный проездной билет «Пересадка»

(билет включает возможность пересадки в течении 45 минут с момента регистрации первой поездки между разными маршрутами и видами транспорта МУП «ПАТП-1» без дополнительной оплаты) будет стоить 18 рублей (обычный билет без пересадки 20 рублей)

2. Проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 1 день (в т.ч. электронный)* - 50 рублей ("Безлимит на сутки")

3. Проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 7 дней (в т.ч. электронный)* - 300 рублей ("Безлимит на неделю")

4. Проездной билет для граждан без лимита поездок на 30 дней (в т.ч. электронный)*

1 вид транспорта -750 рублей

2 вида транспорта - 950 рублей

3 вида транспорта - 1150 рублей

5. Электронный проездной билет для учащихся общеобразовательных учреждений города Твери без лимита поездок на 1 календарный месяц (исключая июнь-август)

1 вид транспорта -полная цена: 570 льготная цена: 285

2 вида транспорта - полная цена: 950 льготная цена: 475

3 вида транспорта - полная цена: 1 140 льготная цена: 570

* срок годности электронных проездных билетов (подпункты 2-5) 60 дней с момента последнего пополнения.