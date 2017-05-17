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Участок скоростной трассы М-11 от Твери до Московской области планируют сдать до лета 2018 года

17 Мая 2017 09:14
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Участок скоростной трассы М-11 в Конаковском районе планируется ввести в эксплуатацию до начала лета 2018 года. Вопрос обсуждали на заседании правительства Тверской области.

Также необходимо продумать вопрос обустройства заправочных комплексов на участке, проходящем по территории области. Кроме того, в регионе должна появиться площадка «Покупай тверское» с заправкой сразу после пересечения границы с Московской областью.

Необходимая для автомобилистов инфраструктура на М-11в Тверской области создается при участии компаний «Роснефть» и «Российские автомобильные дороги», с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве.

Строительство магистрали М-11 идет в Тверской области с 2011 года. Первый участок скоростной трассы – обход Вышнего Волочка – был открыт в 2014 году.

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Метки: м-11 скоростная трасса м-11 строительство м-11
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Комментарии (9)

  • guset 
    С такими ценами пусть они сами по ней катаются. Дело идет к тому, что с учетом цен на бензин, на сапсане будет дешевле доехать, не говоря уже о ласточках. 
ЗЫ А еще на М11 можно нехило так встрять на часок в очереди к кассам. Так, что по М10 быстрее доехать получится.
    17.05.2017 09:50
    0 | 7

    • VoToN 
      Да ладно Вам, СЗКК закончила год с убытком, видимо потому решили снова, с конца апреля, цены повысить :))))
      17.05.2017 10:13
      0 | 1

    • Бертран 
       Кстати, благородные доны, чей это вертолёт позади избы?
      17.05.2017 10:14
      1 | 1

      • guset 
        Тот вертолет, то для местных синяков забава. В нашем обществе прогулки на вертолетах доступны только синякам и патриархам.
        17.05.2017 10:59
        0 | 2

    • 1% 
      guset, очереди только в мааааскве, перед лен.шоссе - лимита любит стоять в пробках по несколько часов и жить в таких местах, где невозможно существовать без автомобиля. В принципе, к Твери это тоже относится, но в меньшей степени.
      17.05.2017 12:18
      0 | 0

  • RVS 
    А хде этат кусок трассы?
    17.05.2017 10:02
    0 | 1

    • bae99 
      https://goo.gl/enkX0C
      17.05.2017 10:17
      0 | 2

  • zxcvbnm 
    Стоимость проезда по данному участку?
    17.05.2017 10:31
    0 | 0

  • 1% 
    если наконец-то откроют платник прямо от Твери до мск, то будет норм, на байке легко до/из маааасквы за час долетишь, причем ни шаланды, ни овощи, ни петухи мешаться не будут.
    17.05.2017 12:23
    1 | 0
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