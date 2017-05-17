Участок скоростной трассы М-11 от Твери до Московской области планируют сдать до лета 2018 года

Участок скоростной трассы М-11 в Конаковском районе планируется ввести в эксплуатацию до начала лета 2018 года. Вопрос обсуждали на заседании правительства Тверской области.

Также необходимо продумать вопрос обустройства заправочных комплексов на участке, проходящем по территории области. Кроме того, в регионе должна появиться площадка «Покупай тверское» с заправкой сразу после пересечения границы с Московской областью.

Необходимая для автомобилистов инфраструктура на М-11в Тверской области создается при участии компаний «Роснефть» и «Российские автомобильные дороги», с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве.

Строительство магистрали М-11 идет в Тверской области с 2011 года. Первый участок скоростной трассы – обход Вышнего Волочка – был открыт в 2014 году.