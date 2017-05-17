Начальник регионального управления МЧС России включен в состав Правительства Тверской области

Распоряжением Губернатора Игоря Рудени начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян включен в состав Правительства Тверской области в статусе заместителя Председателя Правительства.

Игорь Руденя считает, что в регионе необходимо повысить эффективность координации служб, задействованных в решении вопросов гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому было принято решение включить в состав Правительства региона Арсена Григоряна, который остается при этом начальником ГУ МЧС России по Тверской области.

Вопрос назначения Арсена Григоряна согласован с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым, сообщает правительство Тверской области