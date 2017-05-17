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Начальник регионального управления МЧС России включен в состав Правительства Тверской области

16 Мая 2017 23:45
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Распоряжением Губернатора Игоря Рудени начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян включен в состав Правительства Тверской области в статусе заместителя Председателя Правительства.

Игорь Руденя считает, что в регионе необходимо повысить эффективность координации служб, задействованных в решении вопросов гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому было принято решение включить в состав Правительства региона Арсена Григоряна, который остается при этом начальником ГУ МЧС России по Тверской области.

Вопрос назначения Арсена Григоряна согласован с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым, сообщает правительство Тверской области

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Метки: арсен григорян правительство тверской области игорь руденя
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Комментарии (2)

  • kozlik047 
    Беда....
    17.05.2017 00:46
    0 | 1

  • mishkov81 
    Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
    17.05.2017 02:51
    0 | 0
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