Начальник регионального управления МЧС России включен в состав Правительства Тверской области

Распоряжением Губернатора Игоря Рудени начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян включен в состав Правительства Тверской области в статусе заместителя Председателя Правительства.
Игорь Руденя считает, что в регионе необходимо повысить эффективность координации служб, задействованных в решении вопросов гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому было принято решение включить в состав Правительства региона Арсена Григоряна, который остается при этом начальником ГУ МЧС России по Тверской области.
Вопрос назначения Арсена Григоряна согласован с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (2)
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mishkov81
17.05.2017 02:51
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