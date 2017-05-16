Дмитрий Ефимов утвержден на должности начальника Госжилинспекции Тверской области

Распоряжением губернатора Тверской области Игоря Рудени Дмитрий Олегович Ефимов утвержден на должности начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Тверской области». С 4 апреля этого года и до настоящего времени он исполнял обязанности руководителя ведомства.

Назначая Дмитрия Ефимова на должность, Игорь Руденя отметил, что Государственная жилищная инспекция помимо лицензирования управляющих компаний должна более активно заниматься мониторингом качества предоставляемых ими услуг.

Кандидатура Дмитрия Ефимова была согласована с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаилом Менем.