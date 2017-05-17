В Тверской области назначили нового Министра здравоохранения

Распоряжением губернатора Игоря Рудени на должность заместителя председателя правительства Тверской области — Министра здравоохранения региона назначен Виталий Александрович Синода, который ранее руководил Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. Задачи по развитию сфер социальной защиты населения и здравоохранения, которые предстоит курировать новому зампреду, обсуждались на рабочей встрече в правительстве региона.

Губернатор отметил большой опыт Виталия Синоды в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей на территории Тверской области. Одной из приоритетных задач Игорь Руденя обозначил приведение в порядок всех уровней системы здравоохранения, особенно первого и второго уровня в районах.

- Сегодня нужно провести масштабную инвентаризацию всех районных больниц. Обеспечить комфортные условия для больных – это операционные, палаты интенсивной терапии, удобное перемещение для пациентов, доступная среда для маломобильных групп населения, - сказал губернатор.

Другой важный вопрос — кадровое обеспечение системы здравоохранения, который особенно актуален для районных больниц. Решать его Игорь Руденя предлагает во взаимодействии с ТГМУ. В качестве временной меры организуются выезды специалистов университета и ведущих областных медучреждений для консультирования жителей отдалённых районов.

В числе первоочередных проектов областного масштаба - строительство детской областной больницы, которое планируется начать в этом году. Игорь Руденя поставил также задачи по совершенствованию работы служб скорой помощи и санавиации, улучшению демографической ситуации, борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими, вирусными заболеваниями. Также на повестке дня — повышение качества снабжения медикаментами, информатизация системы здравоохранения.

Виталий Синода поблагодарил Игоря Руденю за оказанное доверие.

- Постараюсь приложить все усилия, чтобы консолидировать наши ресурсы, повысить продуктивность работы, сплотить общественность, в первую очередь, медицинскую для решения задач, которые вы поставили, чтобы население почувствовало результат серьёзных усилий и эффективность использования вложенных средств, - сказал Виталий Синода.

Игорь Руденя выступил с предложением создать совет главных врачей медучреждений региона при Губернаторе, чтобы вовлечь широкое медицинское сообщество в процесс качественного развитии здравоохранения Верхневолжья, сообщает правительство Тверской области