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В Тверской области назначили нового Министра здравоохранения

В Тверской области назначили нового Министра здравоохранения - ТИА
16 Мая 2017 23:22
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Распоряжением губернатора Игоря Рудени на должность заместителя председателя правительства Тверской области — Министра здравоохранения региона назначен Виталий Александрович Синода, который ранее руководил Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. Задачи по развитию сфер социальной защиты населения и здравоохранения, которые предстоит курировать новому зампреду, обсуждались на рабочей встрече в правительстве региона.

Губернатор отметил большой опыт Виталия Синоды в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей на территории Тверской области. Одной из приоритетных задач Игорь Руденя обозначил приведение в порядок всех уровней системы здравоохранения, особенно первого и второго уровня в районах.

- Сегодня нужно провести масштабную инвентаризацию всех районных больниц. Обеспечить комфортные условия для больных – это операционные, палаты интенсивной терапии, удобное перемещение для пациентов, доступная среда для маломобильных групп населения, - сказал  губернатор.

Другой важный вопрос — кадровое обеспечение системы здравоохранения, который особенно актуален для районных больниц. Решать его Игорь Руденя предлагает во взаимодействии с ТГМУ. В качестве временной меры организуются выезды специалистов университета и ведущих областных медучреждений для консультирования жителей отдалённых районов.

В числе первоочередных проектов областного масштаба - строительство детской областной больницы, которое планируется начать в этом году. Игорь Руденя поставил также задачи по совершенствованию работы служб скорой помощи и санавиации, улучшению демографической ситуации, борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими, вирусными заболеваниями. Также на повестке дня — повышение качества снабжения медикаментами, информатизация системы здравоохранения.

Виталий Синода поблагодарил Игоря Руденю за оказанное доверие.

- Постараюсь приложить все усилия, чтобы консолидировать наши ресурсы, повысить продуктивность работы, сплотить общественность, в первую очередь, медицинскую для решения задач, которые вы поставили, чтобы население почувствовало результат серьёзных усилий и эффективность использования вложенных средств, - сказал Виталий Синода.

Игорь Руденя выступил с предложением создать совет главных врачей медучреждений региона при Губернаторе, чтобы вовлечь широкое медицинское сообщество в процесс качественного развитии здравоохранения Верхневолжья, сообщает правительство Тверской области

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Метки: виталий синода министр здравоохранения тверская область игорь руденя
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Комментарии (3)

  • USSR 
    Кручу верчу, запутать хочу
От перестановки мест чиновников, результат не меняется
Задолбали эти рожи, в телевизоре все те же
И так далее, далее, далее
    16.05.2017 23:49
    0 | 0

    • mishkov81 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      17.05.2017 02:51
      0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Курынин на повышение или на нары? Следует ли ждать интересных новостей об Онищенко?
Чувство юмора у Рудени, конечно, своеобычное. Поставить "санитара" руководителем облздравотдела, начальником лечебников - есть в этом что-то иезуитсткое.
    17.05.2017 00:11
    0 | 0
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