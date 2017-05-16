«Ночь музеев» в Тверской области продлится три дня: подробная программа мероприятий

В этом году «Ночь музеев» в Тверской области растянется на три дня. Отмечать ежегодную акцию новыми праздничными программами филиалы Тверского государственного объединенного музея будут 18, 19 и 20 мая.

Акция уже полюбилась жителям и гостям региона. Поэтому музейщики Твери и Тверской области постарались не обмануть ожидания посетителей и вновь подготовили для своих гостей увлекательные экскурсии, необычные мастер-классы, познавательные встречи и разнообразные концерты, сообщается на сайте ТГОМ.

МУЗЕИ ТВЕРИ:

20 мая с 18.00 – Музей Тверского быта

г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4. Тел.: (4822) 52-84-04

В эту музейную ночь:

​ Открытие акции «Ночь в музее». Выступление Клуба черлидинга.

​ Выступление семейного вокально-хорового ансамбля «Лампада».

​ Экскурсия по Дому купцов Арефьевых в преддверии его закрытия на реставрацию.

​ «Талаш» ‒ мастер-класс по работе с кукурузными зернами и кукурузными листьями.

​ «Мебельные истории» ‒ интерактивная экскурсия для детей.

​ «Вкусный букет» ‒ мастер-класс по росписи пряника.

​ «Чур меня!» – интерактивная программа об оберегах.

​ «По страницам Красной книги» – выставка редких животных и растений.

​ «Музейная реанимация» – реставрационные мастерские открывают свои двери.

​ «Слово честное, купеческое» ‒ экскурсия по экспозиции музея.

​ Экскурсия-викторина на основе экспозиции «Быт тверских крестьян».

​ Выставка работ Галины Федоровны Камардиной – заслуженного художника РФ, члена Союза художников России, преподавателя Художественной школы В.А. Серова.

ПРОГРАММА:

Время Событие Место проведения 18:00 Открытие акции «Ночь в музее». Выступление Клуба черлидинга. Территория Музея тверского быта. 19.15 Выступление семейного вокально-хорового ансамбля «Лампада». Территория Музея тверского быта. 18.15 19.15 20.15 Экскурсия по Дому купцов Арефьевых в преддверии его закрытия на реставрацию. Дом купцов Арефьевых. 18.15 20.15 «Талаш» ‒ мастер-класс по работе с кукурузными зернами и кукурузными листьями. Стоимость – 100 руб/чел. Главный дом усадьбы. Экспозиция «Русские самовары. Тверское чаепитие». 18.15 20.15 «Мебельные истории» – интерактивная экскурсия для детей. Во время экскурсии ребята попробуют составить «родословную» мебели, откроют секреты комодов и шкафов, узнают, как и где появились диваны и кресла и даже смогут «собрать» мебель своими руками. Главный дом усадьбы. Экспозиция «В гостях у тверских купцов». 18.15 19.15 20.15 «Вкусный букет» – мастер-класс по росписи пряника. Стоимость – 150 руб./чел. «Пряничная пекарня». 18.15 19.15 «Чур меня!» – интерактивная экскурсия с рассказом об оберегах. Дом купцов Арефьевых. Второй этаж. 18.15 19.15 20.15 «Музейная реанимация» – реставрационные мастерские открывают свои двери Реставрационные мастерские на территории Музея тверского быта. 18.15 19.15 20.15 «Слово честное, купеческое» – экскурсия по экспозиции с рассказом о тверских предпринимателях XIX–XX вв. Как воспитывали своих детей купцы, какие навыки им прививали, какие качества ценили? И что же такое настоящее купеческое слово, когда одним рукопожатием могли заключаться миллионные сделки? Главный дом усадьбы. Экспозиция «В гостях у тверских купцов». 21:15 Экскурсия-викторина на основе экспозиции «Быт тверских крестьян». В экскурсии могут принять участие все гости, а самые любознательные и активные получат призы от музея! Дом купцов Арефьевых. Первый этаж. В течение всего вечера: «По страницам Красной книги» – выставка редких животных и растений. Главный дом усадьбы. Первый этаж. Выставка работ Галины Федоровны Камардиной – заслуженного художника РФ, члена Союза художников России, преподавателя Художественной школы В.А. Серова. Территория Музея тверского быта.

20 мая с 18.00 – Детский музейный центр

г. Тверь, ул. Советская, д. 3А. Тел.: 8 (4822) 45-71-76

В этот вечер Детский музейный центр ТГОМ приглашает всех желающих на новую выставку «Путешествие.Ru»!

Посетители познакомятся с маршрутами знаменитых тверских путешественников Афанасия Никитина, Макара Ратманова и Всеволода Роборовского, вместе с тверскими альпинистами побывают на леднике и узнают о приключениях яхты «Апостол Андрей» и её команды.

Также гости центра смогут познакомиться с удивительными находками путешественников, увидеть настоящие морские приборы с яхты «Авача», потереть на счастье «Пуп земли» и посетить литературный вигвам!

ПРОГРАММА:

18.00 Экскурсия по выставке. Количество участников – 12 человек.

19.00–20.30 Посещение Центра без экскурсии в группе – 15 человек.

21.00 Экскурсия по выставке. Количество участников – 12 человек.

МУЗЕИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:

18 МАЯ

Удомельский краеведческий музей г. Удомля, ул. Энергетиков, д. 2. Тел. (48255) 5-04-60

Первым из музеев объединения акцию в своих стенах примет Удомельский краеведческий музей. Здесь праздник начнётся 18 мая в 12.00 и продолжится до вечера.

ПРОГРАММА:

12.00 Подведение итогов конкурса «Мир глазами детей».

14.00 Доклад об истории Удомельского краеведческого музея (от А.Е. Краснополина).

15.00 Встреча со знаменитым удомельским путешественником Анатолием Чернявским, который расскажет о себе и о своих долгих и красочных поездках. В рамках встречи пройдет выставка, на которой будут представлены личные вещи Анатолия: сувениры из разных стран и мотоцикл путешественника.

17.00 Показ мультфильма «Маленькое путешествие» от студии «Каракули» под руководством Ирины Антоновой. После показа участники мультстудии проведут для гостей мастер-класс по созданию мультипликаций.

19.00 Литературная гостиная «Вдохновение». Участники литобъединения и начинающие поэты Удомли прочтут стихи на сцене музея. В конце вечера гостей ждет чаепитие.

Краснохолмский краеведческий музей

г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 21. Тел.: 8 (48237) 2-27-11

Краснохолмский краеведческий музей 18 мая порадует гостей спектаклем, экскурсией и мастер-классом. Кроме того, в этот день двери музея будут открыты для всех желающих до 22.00!

ПРОГРАММА:

16.00 Экологический кукольный спектакль «Где растет подснежник», посвященный Году экологии в России.

18.00 Экскурсионная игровая программа по выставке «Куклы женской судьбы». Гости музея смогут узнать историю обрядовой куклы, а также принять участие в мастер-классе по ее изготовлению.

Карельский национальный краеведческий музей

г. Лихославль, ул. Советская, д. 34. Тел.: 8 (48261) 3-50-56

Праздничный вечер в Карельском национальном краеведческом музее города Лихославля будет разделён на две части, первая – «Экологическая мозаика» – начнётся 18 мая в 19.00 и будет включать в себя интерактивную программу для детей, увлекательный квест для взрослых и экологический мастер-класс.

Вторая часть программы стартует в 21.00 и будет посвящена 400-летию перехода карел на тверские земли. Гостей музея ждет увлекательная легенда о Лихославле и веселые карельские посиделки! В завершении вечера для зрителей приготовлен музыкальный сюрприз!

ПРОГРАММА:

19.00 Интерактивная программа для детей «Гарбология ‒ это наука!».

19.40 Экологический квест для взрослых. Игра пройдет в три этапа:

– «Вспомним детство золотое»;

– «Что видим то и поем»;

– «Угадай с трех раз».

20.20 Экологический мастер-класс «Вторая жизнь старым вещам своими руками». Посетители узнают, как можно сделать что-то нужное из старых вещей, чтобы не выбрасывать их и не загрязнять окружающую среду.

21.00 Презентация «Народ карельский есть и будет, и про него не скажешь ‒ был!». Гостей музея ждут интересные легенды о городе Лихославле и веселые карельские посиделки.

23.00 Завершение вечера и музыкальный сюрприз!

19 МАЯ

Бельский краеведческий музей

г. Белый, ул. Ленина, д. 27. Тел.: (48250) 2-27-30

Праздник в Бельском краеведческом музее начнется 19 мая в 18.00. Музейная акция проходит в Белом в шестой раз, и по традиции в ней примет участие детская театральная студия «Зеркало» под руководством режиссера Татьяны Викторовны Ивановой.

Поскольку нынешний год объявлен в России «Годом экологии», программа праздника будет соответствовать этой тематике. Гостям вечера расскажут об экологических проблемах Бельского района, местные поэты прочитают посвященные этой теме стихи. Также посетители узнают, какие места города самые чистые, а какие совсем не пригодны для прогулок.

Кашинский краеведческий музей

г. Кашин, Бассейная пл., д. 5. Тел.: (48234) 2-08-76

Кашинский краеведческий музей ждёт гостей на праздничную программу с квестами, сюрпризами и мастер-классами 19 мая в 18.00! Вечер также не стоит пропускать любителям музыки и старины.

ПРОГРАММА:

18:00 Демонстрация новых экспонатов. Гости праздника одними из первых смогут увидеть новые поступления Кашинского музея!

19:00 Концерт Кашинской детской школы искусств.

20:00 Мастер-классы:

– по ткачеству поясов на дощечках;

– по оригами;

– по мезенской росписи (роспись по дереву).

21:00 Экскурсии по экспозициям музея и фотовыставке Алексея Дудинского «Хрустальный мир», а также квест с сюрпризами «Тайны старого сундука»!

Музей А.С. Пушкина (Торжок)

г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 71. Тел.: 8 (48251) 9-20-60

19 мая Музей А.С. Пушкина в Торжке предлагает гостям вечера перенестись в XIX век и стать свидетелями пушкинской эпохи. Празник в музее начнётся в 18.00.

ПРОГРАММА:

18.00 Мастер-класс по валянию сувенирных валенок.

18.00–19.00 Экскурсия по экспозиции.

19.30 «Кухня пушкинской поры» ‒ интерактивная программа, в ходе которой гости музея не только откроют для себя любимые блюда Александра Сергеевича Пушкина, но и узнают много интересного о пожарских котлетах от автора книги «История пожарских котлет» Нины Лопатиной.

Участники мастер-класса смогут самостоятельно приготовить это прославленное блюдо и попробовать его. Так же посетителей ждет дегустация любимого пирога поэта и напитков XIX века. Стоимость: для взрослых – 80 руб., для детей и пенсионеров – 50 руб.

21-00 Интерактивная программа «Мы лучше поспешим на бал».

20 МАЯ

Вышневолоцкий краеведческий музей

г. Вышний Волочек, Казанский пр-т, д. 63-65. Тел.: (48233) 6-13-23

В Вышнем Волочке музейный праздник начнётся 20 мая в 15.00 и продолжится до вечера. Подготовленная сотрудниками музея программа особенно порадует любителей музыки и живописи.

ПРОГРАММА:

15:00 «Весенние мелодии» ‒ концерт учащихся фортепианного отделения «Детской школы искусств имени С.А. Кусевицкого».

16:00 Мастер-класс по созданию картин в технике энкаустика (роспись воском).

19:00 «На музыкальной волне» ‒ вечер встречи с Московским автором-исполнителем, поэтом Сергеем Авдеевым и участниками клуба самодеятельной песни «ЭХО».

Осташковский краеведческий музей

г. Осташков, л. Володарского, д. 19. Тел.: (48235) 5-10-24

Праздничный вечер в Осташковском краеведческом музее начнётся 20 мая в 18.00 и будет посвящен народным гуляниям. Сотрудники музея подготовили для гостей увлекательную интерактивную программу: гостям расскажут о традициях весенних народных праздников, предложат поиграть в веселые народные игры, попробовать народные угощения.

Старицкий краеведческий музей

г. Старица, ул. Володарского, д. 38. Тел.: 8 (48263) 2-43-27

В Старицком музее праздник начнётся 20 мая в 18.00 и будет проходить одновременно на трех площадках.

ПРОГРАММА:

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ:

18.00 Музыкальное приветствие «И снова музыка звучит». Классические произведения в исполнении преподавателей Старицкой детской школы искусств.

18.30 Презентация «Старицкий музей сегодня». Рассказ об основных направлениях деятельности Старицкого краеведческого музея, подведение итогов музейных мероприятий 2016 года и анонс будущих проектов.

21.00 Кинопоказ «О чем принято молчать». В истории есть моменты, о которых не принято говорить, например, сталинские репрессии. Музей покажет документальный фильм, посвященный этим трагическим событиям.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «ПРИРОДА»:

18.30–19.30 Квест «Лесная сказка», который познакомит учеников начальных классов с природой Тверского региона.

19.30 Викторина «Лесной тропой» для знатоков животного мира Тверской области.

ЭКСПОЗИЦИЯ:

18.00 Квест «По следам путешественника во времени». Участникам будет предложено побороться за звание «величайшего детектива / гения».

20.00 Экскурсия «Противоречивая история». Гости вечера смогут прогуляться по экспозиции Старицкого краеведческого музея и по-новому взглянуть на отраженные в ней исторические события.

22.30 Закрытие «Ночи музеев».