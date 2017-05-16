Больше 3,6 миллионов рублей получат шесть поисковых отрядов

Больше 3,6 миллионов рублей направят из бюджета Тверской области на возмещение затрат социально-ориентированных некоммерческих организаций, связанных с поисковой деятельностью. Поддержка в 2017 году будет оказана шести объединениям, которые ведут работу по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества. Это организации «Память поколений», «Витязь», «Звезда», «Военно-исторический поисковый центр. Память 29 армии», клуб «Русь», Российское военно-историческое общество. Средства предназначены на хозяйственные расходы при проведении поисковых экспедиций.

Раньше такая поддержка оказывалась только поисковым отрядам, зарегистрированным в Тверской области. Решением губернатора помощь теперь могут получить поисковики из других регионов, работающие на территории Верхневолжья.

Организованная поисковая работа в Тверской области ведётся с 1988 года. За это время отряды из разных субъектов подняли и захоронили останки более 55 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.