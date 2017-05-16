Православная молодёжь провела для детей из медновской школы-интерната лагерь выходного дня

14 мая представители православного историко-этнографического центра «Спас» при содействии тверского православного молодежного клуба «Сеятель» и Дружины православных следопытов Михаила Тверского организовали лагерь выходного дня для детей из медновской санаторной школы-интерната.

Реконструкторы вместе с волонтерами, приехав весенним утром на опушку леса недалеко от интерната, занялись обустройством лагеря, в том числе установкой палаток, уборкой территории и подготовкой площадок.

Когда дети приехали в лес, они увидели необычную картину: полосатые палатки, расставленные мишени и разложенные доспехи и, наконец, настоящие русские богатыри.

Дети приняли участие в работе площадок: «Порази Соловья Разбойника», «Бой на мешках», «Стрельба из лука», «Метание копий».

Можно было также при желании примерить шлемы и кольчуги, ощутить тяжесть меча.

Устав от активного отдыха и дети, и взрослые собрались вокруг костра, где им удалось узнать из уст реконструктора из православного центра «Спас» о том, кто на самом деле были калики-перехожие и несколько других интересных фактов.

Ароматный чай и приятное общение в кругу друзей всегда настраивают на положительные эмоции. А когда к этому прилагаются ясное небо над головой и возможность хоть чуточку прикоснуться к истории своего народа, то такие моменты в жизни становятся одними из самых счастливых и запоминаются надолго.