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Православная молодёжь провела для детей из медновской школы-интерната лагерь выходного дня

Православная молодёжь провела для детей из медновской школы-интерната лагерь выходного дня - ТИА
16 Мая 2017 20:42
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14 мая представители православного историко-этнографического центра «Спас» при содействии тверского православного молодежного клуба «Сеятель» и Дружины православных следопытов Михаила Тверского организовали лагерь выходного дня для детей из медновской санаторной школы-интерната.

Реконструкторы вместе с волонтерами, приехав весенним утром на опушку леса недалеко от интерната, занялись обустройством лагеря, в том числе установкой палаток, уборкой территории и подготовкой площадок.

Когда дети приехали в лес, они увидели необычную картину: полосатые палатки, расставленные мишени и разложенные доспехи и, наконец, настоящие русские богатыри.

Дети приняли участие в работе площадок: «Порази Соловья Разбойника», «Бой на мешках», «Стрельба из лука», «Метание копий».

Можно было также при желании примерить шлемы и кольчуги, ощутить тяжесть меча.

Устав от активного отдыха и дети, и взрослые собрались вокруг костра, где им удалось узнать из уст реконструктора из православного центра «Спас» о том, кто на самом деле были калики-перехожие и несколько других интересных фактов.

Ароматный чай и приятное общение в кругу друзей всегда настраивают на положительные эмоции. А когда к этому прилагаются ясное небо над головой и возможность хоть чуточку прикоснуться к истории своего народа, то такие моменты в жизни становятся одними из самых счастливых и запоминаются надолго. 

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Метки: медновская школа-интернат православная молодёжь
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Комментарии (1)

  • 1% 
    Дружина православных следопытов ?? странные персонажи.... интересно, а как они совмещают свои наклонности?
    16.05.2017 21:29
    0 | 2
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