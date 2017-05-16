В Тверской области "Ласточка" насмерть сбила женщину

Таблички в Твери. Из сообщества "Увидено в Твери"

За два дня в Тверской области произошло сразу два случая гибели людей на железной дороге.

13 мая вечером неизвестный мужчина погиб под электропоездом, следующим из Твери в Торжок, рядом со станцией Терешкино. Личность погибшего до сих пор не установлена.

На следующий день, вечером в Редкино, на 516 километре Октябрьской железной дороги скоростная электричка «Ласточка» сбила женщину, которая переходила пути перед приближающимся поездом.

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать трагедии не удалось.

По фактам гибели людей проводятся проверки.