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В Тверской области "Ласточка" насмерть сбила женщину

В Тверской области "Ласточка" насмерть сбила женщину - ТИА
Таблички в Твери. Из сообщества "Увидено в Твери"
16 Мая 2017 19:28
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За два дня в Тверской области произошло сразу два случая гибели людей на железной дороге.

13 мая вечером неизвестный мужчина погиб под электропоездом, следующим из Твери в Торжок, рядом со станцией Терешкино. Личность погибшего до сих пор не установлена.

На следующий день, вечером в Редкино, на 516 километре Октябрьской железной дороги  скоростная электричка «Ласточка» сбила женщину, которая переходила пути перед приближающимся поездом.

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать трагедии не удалось.  

По фактам гибели людей проводятся проверки.

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Метки: смерть на железной дороге погиб под колесами поезда ласточка сбила поезда в редкино
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Комментарии (2)

  • antiER 
    Не "Ласточка" сбила женщину, а женщина попала под электропоезд...две большие разницы(
    16.05.2017 20:32
    0 | 2

  • 1% 
    зомби уныло бредут домой с работы не замечая ничего...
    16.05.2017 21:30
    0 | 0
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