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Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра - ТИА
16 Мая 2017 18:15
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Светлана Вержбицкая возглавит Тверской академический театр драмы. Предложение занять пост директора ключевого для Верхневолжья учреждения культуры озвучил губернатор Игорь Руденя на встрече 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. 

- Драматический театр является центром культурной жизни нашего общества. Требуется развить его содержательно и технически привести в соответствие с современными требованиями. Мы бы хотели, чтобы наша культурная жизнь была приближена к московской и Санкт-Петербургской, - сказал Игорь Руденя.

Светлана Вержбицкая уже выступала инициатором проведения в театре драмы работ по обновлению сцены и света. Необходимо продолжить совершенствование технического оснащения учреждения, как считает Игорь Руденя, а также проработать репертуар таким образом, чтобы каждый приезжающий в столицу Верхневолжья стремился посетить театр драмы.

Кроме того, губернатор поставил задачу вовлечь в культурную жизнь столицы региона жителей муниципальных образований. Для этого, по мнению Игоря Рудени, необходимо на системной основе организовать в драмтеатр культурные туры из городов и районов.

- Уверен, что у вас получится сделать театр драмы учреждением федерального уровня. Вы человек опытный, талантливый. Мы будем оказывать поддержку в этой работе, - обозначил Губернатор Тверской области.

Напомним, в конце 2016 года распоряжением нового губернатора Игоря Рудени Светлана Валентиновна Вержбицкая была назначена на должность заместителя председателя правительства. - должность, которую она занимала с 2011 года, а после ухода предыдущего губернатора Андрея Шевелёва, временно исполняла обязанности зампреда. 

До карьеры в областном правительстве Светланы Вержбицкая была депутатом ТГД, возглавляла благотворительный фонд "Доброе начало" и комитет по связям с общественностью администрации города Твери.

Родилась 21.03.1957. В 1981 году окончила Ростовский Государственный университет. Специальность по образованию - филолог, преподаватель русского языка и литературы.
 

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Метки: светлана вержбикая. театр драмы игорь руденя правительство тверской области
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Комментарии (39)

  • Dobry кrtek 
    Следует ли понимать, что Вержбицкая скрытый драматургЪ типа Островской Александр? Второе. Следует ли понимать, что курируя медицину и пр., Вержбицкая уже добила и медицину, и пр. окончательно? И третье. Не наступит ли пи..ец драмтеатру? А если наступит, то кто будет виноват?
    16.05.2017 18:38
    1 | 19

  • Leo-L 
    Всех кто был в ее подчинении в правительстве области в случае ротации можно будет устроить актерами, гримерами, суфлерами. В театре должна быть сплоченная команда. И спектакли должны быть правильные.
    16.05.2017 18:42
    0 | 13

    • Ferapont 
      Я так понимаю, вся труппа драмтеатра 272-ой театральный сезон будет открывать в должностях помощников правительства.
Ротация кадров, понимашь..
      16.05.2017 19:41
      0 | 5

  • tverlaw 
    Цирк уехал, Вержбицкая осталась!
    16.05.2017 19:00
    0 | 6

  • kudimov 
    Она наверно неплохая актриса. Назначили с условием, что сможет выйти на сцену, если понадобится.
    16.05.2017 19:25
    0 | 5

    • osel star 
      в роли шалуньи куртизанки или графини вишенки?
      16.05.2017 20:59
      0 | 1

  • pitkin 
    Посмотрим,какой из неё получится "талантливый" руководитель и организатор.Когда она была в Правительстве, особых дарований замечено не было.
    16.05.2017 19:54
    0 | 8

  • -GIP- 
    Это, пусть там Анютку с собой забирает, примой пристроит, только штат пож.охраны у театра надо бы расширить. А то еще и минус полтеатра боюсь бюджет не переживет, а Партия не потянет
    16.05.2017 19:55
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      Если Анютку Кроликову брать-надо сцену укреплять!
      16.05.2017 20:00
      0 | 1

      • -GIP- 
        Партия поможет, сыщут средства ради такого дела благого. Как никак тут ведь культурную жизнь нужно к московской приближать. Опять же талантищи из 3-й детской в труппу подтянутся, и пойдет процесс, Питер к концу года за пояс заткнем
        16.05.2017 20:12
        0 | 1

  • Бертран 
    Вся наша жизнь- театр, господа, а мы бедные актеры своего правительства. Не известно на какие поприща завтра пошлют нас и как мы оправдаем доверенную нам честь. Пусть работает- хуже то всё равно не будет.
    16.05.2017 20:00
    0 | 6

    • Dobry кrtek 
      Опять "И в тюрьме люди живут"?
      16.05.2017 20:02
      0 | 2

    • kudimov 
      " Пусть работает- хуже то всё равно не будет." - золотые слова Бертрана!)
Как это у него вырвалось то такое, не пойму?) Правду сказал, без троллинга!)
      16.05.2017 20:12
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        Проговорился Бертран. Видно дела совсем ху...плохи.)
        16.05.2017 20:30
        0 | 2

    • Sedmoy 
      Анекдот, старенький: "Сидят двое: оптимист и пессимист. Пессимист говорит:" Все так ужасно, хуже уже не будет..." Оптимист:" Будет, будет!!"  Я, как известно, оптимист. :)
      16.05.2017 20:22
      0 | 2

      • -GIP- 
        Так лучше ж станет. Вон сцену со светом обновить собирается. Кому ни попадя такие должности не доверяют
        16.05.2017 20:31
        0 | 1

        • Dobry кrtek 
          А такие доверяют кому попало?)
          Прикрепленные изображения:
          16.05.2017 20:33
          0 | 0

          • -GIP- 
            Ее зампредом штоль?
            16.05.2017 20:45
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              Если критерием выбора руководителя является круглое лицо ( вспомнилась Зайцева ), то не исключено.)
              16.05.2017 20:52
              0 | 1

              • -GIP- 
                Сомневаюсь, что Васильев хоть раз в жизни в том Сандово бывал
                16.05.2017 20:57
                0 | 1

  • osel star 
    долго смеялся над этим назначением. аминь драмтеатру, большая жаль.
    16.05.2017 20:58
    0 | 3

    • pereima 
      Да там и без нее аминь.
      16.05.2017 22:37
      0 | 0

  • Green_tea 
    Из разряда непотопляемых. Дамочка, если вы читаете наши комментарии, вам самой-то не смешно???
    16.05.2017 21:00
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Не зря в народе говорят: Гов.. ( зачёркнуто ) пенопласт не тонет.)
      16.05.2017 21:04
      0 | 1

    • -GIP- 
      А чо такова? Копеечка то капает, а делов то - свет со сценой обновить
      16.05.2017 21:05
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    Невыглядит она на 60лет./Наверное телеразой колется или чем другим.
    16.05.2017 21:05
    0 | 0

    • -GIP- 
      Фотки старые просто постит
      16.05.2017 21:06
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Не выглядит?) Это смотря на какой фотке.
        Прикрепленные изображения:
        16.05.2017 21:20
        0 | 0

        • -GIP- 
          Я и говорю, ТИА к новостям ее старые фотки цепляет, 10-летней давности
          16.05.2017 21:25
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Укатали сивку карьерные горки.
            16.05.2017 21:33
            0 | 0

            • horton 
              А можа она уже в гриме? Входит в образ?...
А я-то, наивная, сижу завидую: где такие яблоки молодильные купить? )))
              16.05.2017 21:40
              0 | 1

              • Dobry кrtek 
                Ага. В образ Сони Мармеладовой.
P.S. А Вам, тов. Хортон, молодиться уже... рано!
                16.05.2017 21:47
                0 | 0

                • horton 
                  Так можа я не себе яблоки купить хотела? )
                  16.05.2017 22:11
                  0 | 0

                  • Dobry кrtek 
                    Тогда Вам ещё... поздно!
                    16.05.2017 22:24
                    0 | 0

  • Nox.next 
    Надо было к Зеленену, на ферму сослать:)
    16.05.2017 21:22
    0 | 1

    • -GIP- 
      Там все должностя АТИшником бывшим заняты, не пробиться
      16.05.2017 21:31
      0 | 0

  • 1% 
    хм, а Игорь Михалыч тонкий тролль) кривляку-Вержбицкую в театр поставил, енерала от местного МЧС новой должностью на 8 марта поздравил... короче говоря, наместник развлекается как может)
    16.05.2017 21:33
    0 | 0

    • -GIP- 
      Еще скажи римейк Города Глупова напишет
      16.05.2017 21:56
      0 | 0

  • Valter 
    В каждой дырке затычка!
    16.05.2017 22:35
    0 | 0
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