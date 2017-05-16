Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

Светлана Вержбицкая возглавит Тверской академический театр драмы. Предложение занять пост директора ключевого для Верхневолжья учреждения культуры озвучил губернатор Игорь Руденя на встрече 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

- Драматический театр является центром культурной жизни нашего общества. Требуется развить его содержательно и технически привести в соответствие с современными требованиями. Мы бы хотели, чтобы наша культурная жизнь была приближена к московской и Санкт-Петербургской, - сказал Игорь Руденя.

Светлана Вержбицкая уже выступала инициатором проведения в театре драмы работ по обновлению сцены и света. Необходимо продолжить совершенствование технического оснащения учреждения, как считает Игорь Руденя, а также проработать репертуар таким образом, чтобы каждый приезжающий в столицу Верхневолжья стремился посетить театр драмы.

Кроме того, губернатор поставил задачу вовлечь в культурную жизнь столицы региона жителей муниципальных образований. Для этого, по мнению Игоря Рудени, необходимо на системной основе организовать в драмтеатр культурные туры из городов и районов.

- Уверен, что у вас получится сделать театр драмы учреждением федерального уровня. Вы человек опытный, талантливый. Мы будем оказывать поддержку в этой работе, - обозначил Губернатор Тверской области.

Напомним, в конце 2016 года распоряжением нового губернатора Игоря Рудени Светлана Валентиновна Вержбицкая была назначена на должность заместителя председателя правительства. - должность, которую она занимала с 2011 года, а после ухода предыдущего губернатора Андрея Шевелёва, временно исполняла обязанности зампреда.

До карьеры в областном правительстве Светланы Вержбицкая была депутатом ТГД, возглавляла благотворительный фонд "Доброе начало" и комитет по связям с общественностью администрации города Твери.

Родилась 21.03.1957. В 1981 году окончила Ростовский Государственный университет. Специальность по образованию - филолог, преподаватель русского языка и литературы.

