Пропавшая 13-летняя девочка из Твери найдена живой

16 мая 2017 года в правоохранительные органы обратились родственники 13-летней девочки и сообщили, что она бесследно пропала: 15 мая ушла из дома на Волоколамском проспекте в Твери и обратно не вернулась.

Следователи совместно с полицией выехали на квартиру, где живёт семья, осмотрели место происшествия, опросили близких родственников и знакомых.

В настоящее время местонахождение девочки установлено, ее опрашивает следователь СКР. По результатам проверки будет принято решение.