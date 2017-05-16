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Пропавшая 13-летняя девочка из Твери найдена живой

16 Мая 2017 17:46
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16 мая 2017 года в правоохранительные органы обратились родственники 13-летней девочки  и сообщили, что она бесследно пропала: 15 мая ушла из дома на Волоколамском проспекте в Твери и обратно не вернулась.

Следователи совместно с полицией выехали на квартиру, где живёт семья, осмотрели место происшествия, опросили близких родственников и знакомых.

В настоящее время местонахождение девочки установлено, ее опрашивает следователь СКР. По результатам проверки будет принято решение.

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Метки: пропал человек пропал подросток пропала девочка
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Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    Найдена живой...Но вот девочкой ли?)
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    16.05.2017 17:58
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