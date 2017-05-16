В Тверской области разыскивают преступника, который поджёг человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По версии следствия, 7 апреля около 20 часов в помещении веранды частного дома в Нелидово неизвестный облил 21-летнего парня легковоспламеняющейся жидкостью, после чего зажёг спичку.

Потерпевший получил термические ожоги лица, шеи, груди, левого плеча, что оценивается как легкий вред здоровью. Обстоятельств произошедшего и лица совершившего преступление, назначен ряд судебных экспертиз