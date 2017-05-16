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Подразделения ГИБДД Тверской области получили 27 новых автомобилей

16 Мая 2017 17:38
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16 мая подразделения ГИБДД Тверской области получили ключи от новых служебных машин. Автопарк дорожной полиции пополнился на 27 единиц. На эти цели из регионального бюджета было направлено более 18,5 млн рублей в рамках программы по обеспечению правопорядка и безопасности населения Тверской области.

Новые автомобили оснащены необходимым оборудованием: светосигнальными громкоговорящими установками и видеорегистраторами. Машины распределены между батальонами ДПС, которые работают на федеральных трассах, и отделами ГИБДД в Ржевском, Торжокском, Краснохолмском, Кашинском, Конаковском, Осташковском и Западнодвинском районах. Также закуплено более 50 видеотрегистраторов для уже эксплуатируемых патрульных машин.

Поступление новой техники позволит сократить время прибытия нарядов ДПС на места дорожно-транспортных происшествий, более эффективно проводить профилактические рейды, мониторинг в очагах аварийности и местах, где могут образоваться заторы. В следующем году обновление автопарка ГИБДД планируется продолжить.

Работа по повышению безопасности дорожного движения в Тверской области носит комплексный характер. В этом году запланирована масштабная кампания по ремонту дорог, а также установка новых дорожных знаков.

Также в планах Правительства Тверской области — развитие фото- и видеофиксации нарушений на региональных и федеральных автодорогах.

На сегодняшний день на территории Верхневолжья за счёт средств областной казны установлено 45 автоматических комплексов фотовидеофиксации: 20 — в Твери, три — на региональных дорогах и 22 — на федеральной трассе М-10. Обсуждается возможность создания системы стационарных комплексов, которые объединят контроль скоростного режима и весогабаритный контроль.

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Метки: угибдд автопарк гибдд машины для полиции
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Комментарии (1)

  • Tamplier 
    Похоже знаков остановка запрещена закупили
    16.05.2017 17:55
    0 | 0
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