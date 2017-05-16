Подразделения ГИБДД Тверской области получили 27 новых автомобилей

16 мая подразделения ГИБДД Тверской области получили ключи от новых служебных машин. Автопарк дорожной полиции пополнился на 27 единиц. На эти цели из регионального бюджета было направлено более 18,5 млн рублей в рамках программы по обеспечению правопорядка и безопасности населения Тверской области.

Новые автомобили оснащены необходимым оборудованием: светосигнальными громкоговорящими установками и видеорегистраторами. Машины распределены между батальонами ДПС, которые работают на федеральных трассах, и отделами ГИБДД в Ржевском, Торжокском, Краснохолмском, Кашинском, Конаковском, Осташковском и Западнодвинском районах. Также закуплено более 50 видеотрегистраторов для уже эксплуатируемых патрульных машин.

Поступление новой техники позволит сократить время прибытия нарядов ДПС на места дорожно-транспортных происшествий, более эффективно проводить профилактические рейды, мониторинг в очагах аварийности и местах, где могут образоваться заторы. В следующем году обновление автопарка ГИБДД планируется продолжить.

Работа по повышению безопасности дорожного движения в Тверской области носит комплексный характер. В этом году запланирована масштабная кампания по ремонту дорог, а также установка новых дорожных знаков.

Также в планах Правительства Тверской области — развитие фото- и видеофиксации нарушений на региональных и федеральных автодорогах.

На сегодняшний день на территории Верхневолжья за счёт средств областной казны установлено 45 автоматических комплексов фотовидеофиксации: 20 — в Твери, три — на региональных дорогах и 22 — на федеральной трассе М-10. Обсуждается возможность создания системы стационарных комплексов, которые объединят контроль скоростного режима и весогабаритный контроль.