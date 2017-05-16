Перед судом предстанет бежецкий развратник

В Бежецке завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в преступления по ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

В период с 12 по 13 января 2017 года мужчина у себя дома в сети «Интернет» посылал сообщения и фото сексуального характера подростку, младше 16-ти лет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.