Игорь Руденя: Объём государственного долга региона сократился на 1,6 млрд рублей

16 мая на заседании правительства обсудили исполнение областного бюджета за 2016 год. Если вкратце, то бюджет получился профицитным (и это не может не радовать), госдолг Тверской области сократился, однако в прошлом году региональная казна недополучила из федерального бюджета порядка 408 миллионов рублей, а 3,7 миллиарда потратить не смогли. Кто виноват, что делать и как исправить ошибки, губернатор спрашивал у кабмина.

- По итогам прошлого года Тверская область вышла на профицитный бюджет: профицит составил 4 миллиарда 395 миллионов рублей. Объём государственного долга региона сократился на 1,6 млрд рублей. В результате замещения коммерческих кредитов бюджетными кредитами удалось почти на 700 млн рублей снизить расходы на обслуживание госдолга. Это позволило направить средства на более важные цели: газификацию, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, - начал с хорошего Игорь Руденя. – Сокращение госдолга - это не только заслуга увеличения доходов, но и в том числе, неполное выполнение расходной части. Вот об этом и поговорим.

Основные параметры прошлогоднего бюджета озвучила Ирина Северина, министр финансов.

Доходы областной казны составили более 51,7 миллиардов рублей, расходы – 47,4 миллиардов. В казну за прошлый год поступило 39 984 миллиона рублей налоговых и неналоговых доходов. При этом общий объем удалось таких поступлений увеличить на 1,2 миллиарда рублей в сравнении с 2015 годом. Как сказал губернатор, такой результат достигнут благодаря повышению налоговой дисциплины жителей Тверской области и вовлечению в экономику новых объектов налогообложения.

Структура поступлений в инфографике:

Из федерального бюджета в 2016 году были получены дополнительно около 1,5 млрд рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей и приведение дорожной сети региона в нормативное состояние.

Все социальные обязательства, как рассказала докладчик, выполнены, реализация майских указов Президента РФ обеспечена. Традиционно бОльшая часть областной казны – 70% (или 32 млрд рублей) была потрачена именно на эти цели.

Так, например, на оплату труда работников бюджетной сферы потрачено 3 406 миллиарда рублей (оплата труда сохранена на уровне 2015 года),

на реализацию демографической политики – 811 миллионов (предоставлена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующего детей 6 280 получателям),

на переселение из аварийного жилья – 721 миллион (переселено 882 человека из 84 аварийных домов),

на развитие сети МФЦ – 232 миллиона (функционируют 319 окон приема)

на укрепление кадрового потенциала здравоохранения – 160 миллионов (30 врачей и 25 медсестер получили единовременные выплаты в объеме 1 миллиона рублей и 300 тысяч соответственно)

на поддержку предпринимательства – 97 миллионов (688 субъектов предпринимательства)

на инфраструктуру земельных участков многодетным семьям – 88 миллионов (выполнен комплекс работ в Андреаполе, продолжены работы в Конакове)

На что конкретно расходовались бюджетные деньги:

Если о плохом, то 408 миллионов рублей безвозмездных поступлений в бюджет не поступили.

61 миллион из них – на оплату ЖКХ инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Губернатор попросил прокомментировать ситуацию Елену Хохлову министра соцзащиты. Она сказала, что это компенсация, которая выплачивается за уже произведенные коммунальные услуги. Средства просто не понадобились, потому что льготников в Тверской области стало намного меньше.

14 миллионов 300 тысяч рублей – на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов на профилактику и лечение ВИЧ и гепатитов B и С. Отвечать за неиспользованные средства пришлось Роману Курынину: «У нас был запас 2015 года, поэтому образовалась такая экономия».

Часть средств не была освоена при строительстве путепровода в Чуприяновке. Но ха эти деньги переживать не нужно – из федерального бюджета они вернутся в областную казну в 2017 году.

21 миллион рублей недополучило сельское хозяйство Тверской области.

5 миллионов – субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства. Сейчас по этому поводу идут судебные разбирательства.

4 миллиона – приобретение лесопожарной техники и оборудования. Министр лесного хозяйства Валерий Барышков объяснил, что из-за сложной обстановки на Дальнем Востоке эти деньги были направлены туда.

Игорь Руденя довольно жёстко прокомментировал: «Второй год подряд нас швыряют. Это не хорошо».

- Не второй год, а пятый, - ответил из зала начальник МЧС Арсен Григорян. – И это позиция Лесхоза.

Губернатор предложил не ругаться, а вместе добиваться результатов: «Мы – лесной регион, если у нас произойдёт что-то подобное Иркутстку (имея в виду лесные пожары), у нас никто не будет спрашивать, было финансирование или нет. Надо ехать и просить. Если нужно, поеду сам».

Добавим, что прошлогодний бюджет не был исполнен на 7% - 3 789 миллионов рублей. В первом случае, в частности, не были освоены 1 274 миллиона рублей, выделенные на создание условий для комплексного развития, 653 миллиона – на развитие транспортного комплекса, 581 миллион – на здравоохранение, 209 – на ЖКХ и энергетику, 194 – на образование. В докладе Ирина Северина рассказала, что основная причина в том, что контракты были по разным причинам не заключены.

В финале Игорь Руденя обозначил, что в планах у правительства – дальнейшее сокращение долговой нагрузки бюджета (как минимум к 2021 году сделать его стабильно профицитным), мобилизация доходов, повышение сбалансированности региональной казны.