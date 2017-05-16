Компенсацию и ежемесячную выплату по уходу будут включать в стаж на основании данных учета ПФ

В соответствии с изменениями в законодательстве*, упрощается порядок подтверждения и включения в страховой стаж периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или гражданином, достигшим возраста 80 лет.

Компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу – шире, чем просто денежные выплаты. Если гражданин ухаживает за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом, престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухода засчитываются ему в стаж. В размере его пенсии за эти периоды учитываются пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый полный год такого ухода. Эти меры введены для тех, кто занят уходом за больным человеком и по этой причине не может работать и, следовательно, формировать страховую пенсию.

Раньше для включения этих периодов в стаж гражданину при назначении пенсии нужно было представить в ПФР дополнительные подтверждающие документы. Теперь, после принятия постановления Правительства, эти периоды будут включаться в стаж (по итогам отчётного года и за все предыдущие периоды) и за них будут начисляться пенсионные баллы на основании сведений персонифицированного учёта, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда. Эти данные (стаж и баллы) будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР и учитываться при назначении пенсии без дополнительного подтверждения.