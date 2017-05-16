Правительство Республики Татарстан и Банк УРАЛСИБ подписали Соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня между Правительством Республики Татарстан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Подписи под документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган. Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ.

Взаимодействие предполагает участие Банка в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Татарстана, финансировании совместных инвестиционных проектов и программ развития предпринимательства, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества могут стать программы для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Республике Татарстан, совместные мероприятия по проектному финансированию в жилищном строительстве и реализация проектов в рамках поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий республики.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 505 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 287 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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