В Твери продолжают штрафовать за несанкционированные свалки мусора

В Твери продолжают проводить рейды, направленные на предотвращение возникновения стихийных свалок мусора. Во время одного из таких дежурств троих жителей города оштрафовали.

Территория рядом с дорожным знаком на пересечении улицы Володарского и бульвара Радищева стала уже традиционным местом складирования бытовых отходов. Нередко местные жители успевают принести столько мусорных пакетов, что они образуют гору и чуть ли не закрывают дорожный знак.

Мусорного контейнера на данной территории нет, поскольку большинство местных жителей были категорически против его нахождения рядом с их домами. Регулярно мусор забирает мусоровоз. Незаконно оставленные мусорные пакеты коммунальным службам также приходится увозить, однако сомнительный «арт-объект» регулярно вновь возникает в самом центре города.

Во время очередного рейда сотрудники администрации Центрального района и полицейские задержали трех жителей, выбрасывавших мусор. На каждого из них был составлен протокол. Складирование мусора в ненадлежащем месте является нарушением правил благоустройства. Соответственно, за данное правонарушение налагается штраф в размере от 1500 рублей.

– Мы просим тверитян не создавать стихийных свалок в городе, поскольку это не только некрасиво, но также может быть опасно появлением различных инфекций, – обратился к жителям города глава администрации Центрального района Максим Чубуков. – Со своей стороны, мы будем продолжать рейды по борьбе со стихийными свалками и штрафовать нарушителей.

В случае, если жителей не устраивает график движения мусоровоза, они могут обратиться в районную администрацию для его корректировки. Там же планируется повторно обсудить вопрос установки мусорного контейнера. Рейды по незаконным свалкам будут продолжаться во всех районах Твери.