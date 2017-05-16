В Твери продолжают штрафовать за несанкционированные свалки мусора

В Твери продолжают проводить рейды, направленные на предотвращение возникновения стихийных свалок мусора. Во время одного из таких дежурств троих жителей города оштрафовали.
Территория рядом с дорожным знаком на пересечении улицы Володарского и бульвара Радищева стала уже традиционным местом складирования бытовых отходов. Нередко местные жители успевают принести столько мусорных пакетов, что они образуют гору и чуть ли не закрывают дорожный знак.
Мусорного контейнера на данной территории нет, поскольку большинство местных жителей были категорически против его нахождения рядом с их домами. Регулярно мусор забирает мусоровоз. Незаконно оставленные мусорные пакеты коммунальным службам также приходится увозить, однако сомнительный «арт-объект» регулярно вновь возникает в самом центре города.
Во время очередного рейда сотрудники администрации Центрального района и полицейские задержали трех жителей, выбрасывавших мусор. На каждого из них был составлен протокол. Складирование мусора в ненадлежащем месте является нарушением правил благоустройства. Соответственно, за данное правонарушение налагается штраф в размере от 1500 рублей.
– Мы просим тверитян не создавать стихийных свалок в городе, поскольку это не только некрасиво, но также может быть опасно появлением различных инфекций, – обратился к жителям города глава администрации Центрального района Максим Чубуков. – Со своей стороны, мы будем продолжать рейды по борьбе со стихийными свалками и штрафовать нарушителей.
В случае, если жителей не устраивает график движения мусоровоза, они могут обратиться в районную администрацию для его корректировки. Там же планируется повторно обсудить вопрос установки мусорного контейнера. Рейды по незаконным свалкам будут продолжаться во всех районах Твери.
Комментарии (6)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Net.
16.05.2017 12:29
0
|
6