tvernews.ru
16 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери продолжают штрафовать за несанкционированные свалки мусора

В Твери продолжают штрафовать за несанкционированные свалки мусора - ТИА
16 Мая 2017 12:09
Автор:

Фоторепортаж

В Твери продолжают проводить рейды, направленные на предотвращение возникновения стихийных свалок мусора. Во время одного из таких дежурств троих жителей города оштрафовали.

Территория рядом с дорожным знаком на пересечении улицы Володарского и бульвара Радищева стала уже традиционным местом складирования бытовых отходов. Нередко местные жители успевают принести столько мусорных пакетов, что они образуют гору и чуть ли не закрывают дорожный знак.

Мусорного контейнера на данной территории нет, поскольку большинство местных жителей были категорически против его нахождения рядом с их домами. Регулярно мусор забирает мусоровоз. Незаконно оставленные мусорные пакеты коммунальным службам также приходится увозить, однако сомнительный «арт-объект» регулярно вновь возникает в самом центре города.

Во время очередного рейда сотрудники администрации Центрального района и полицейские задержали трех жителей, выбрасывавших мусор. На каждого из них был составлен протокол. Складирование мусора в ненадлежащем месте является нарушением правил благоустройства. Соответственно, за данное правонарушение налагается штраф в размере от 1500 рублей.

– Мы просим тверитян не создавать стихийных свалок в городе, поскольку это не только некрасиво, но также может быть опасно появлением различных инфекций, – обратился к жителям города глава администрации Центрального района Максим Чубуков. – Со своей стороны, мы будем продолжать рейды по борьбе со стихийными свалками и штрафовать нарушителей.

В случае, если жителей не устраивает график движения мусоровоза, они могут обратиться в районную администрацию для его корректировки. Там же планируется повторно обсудить вопрос установки мусорного контейнера. Рейды по незаконным свалкам будут продолжаться во всех районах Твери.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: несанкционированные свалки мусора адмистрация твери
Смотрите также:
Комментарии (6)

  • jazz-y 
    "Мусорного контейнера на данной территории нет, поскольку большинство местных жителей были категорически против его нахождения рядом с их домами. " 
Странное оправдание. Установка контейнерных площадок для централизованного сбора мусора в частном секторе просто не предусмотрена - нет порядка, определяющего расходы жителей индивидуальных жилых домов на ее содержание и вывоз мусора. К тому же мусорные площадки в частном секторе банально не проходят по санитарным нормам: либо близко к домам, либо далеко идти.

Люди в частном секторе годами не платят за вывоз мусора - обязанность заключать договор есть, а проверять исполнение этой обязанности некому. Зачем писать такие законы, если их исполнение можно контролировать только сидя в кустах с фотоаппаратом?
    16.05.2017 12:28
    0 | 7

    • Инокентий 
      Про мусорный контейнер, это на Радищева/Володарского, это тамошние распальцатые жители против... И серут же у себя под окнами. И уже не стесняются, раньше засерыши  род кусты и под забор помойки  ныкали.
      16.05.2017 13:27
      2 | 0

      • jazz-y 
        Если вы про дома, расположенные непосредственно на перекрестке - там МКД. У них есть площадка во дворе. В любом случае на юр. лицо (организацию, управляющую многоквартирным домом) администрации воздействовать проще.

Если вы про старый частный сектор, расположенный рядом, то народ там не особо распальцованный - это по разваливающимся домам видно. Насколько знаю, у большинства из них нет ни водопровода, ни канализации, ни газа. В центре города...
        16.05.2017 13:34
        0 | 3

        • Инокентий 
          Я не пойму, оправдываете свиней или сами так делаете?
Есть там домишки (не частный сектор), жителям которых лицезреть контейнер -ниже их достоинтва.
          16.05.2017 13:49
          5 | 0

          • jazz-y 
            Проблема не ограничена этим перекрестком, а встречается практически повсеместно в местах стыка частного сектора и многоэтажной застройки.
            16.05.2017 15:06
            0 | 2

  • Net. 
    Город узнал своих "героев" в лицо! Заср.нцы!!!
    16.05.2017 12:29
    0 | 6
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

День Победы в Твери - как это было

2017-05-09 19:23
171

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
81

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
62

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
54

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
50

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
49

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

2017-05-14 20:04
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100