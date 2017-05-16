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В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

16 Мая 2017 10:19
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В Тверскую городскую Думу внесен отчет об исполнении бюджета города Твери за 2016 год. Документ рассмотрят на заседаниях профильных комитетов, а затем с ним ознакомятся представители общественности на публичных слушаниях.

Одним из первых отчет об исполнении бюджета рассмотрел постоянный комитет по инвестиционной политике. Согласно статистическим данным, каждый 6-ой рубль из общего объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Тверского региона был вложен в экономику областной столицы. Однако за прошедший год в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор, да и российские руководители называют ряд факторов, сдерживающих инвестиционную активность. В первую очередь, это неопределенность экономической ситуации в стране, несовершенство нормативно-правовой базы, сложность в получении кредитов и большие проценты банков. Поэтому основным источником финансирования развития для большинства организаций были собственные средства.

В 2016 году на территории города было реализовано 8 инвестиционных проектов, среди которых строительство логистического комплекса в поселке Элеватор, дилерского центра, возведение корпуса сборочно-монтажного производства.

Постоянный комитет по экономике, промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства в рамках рассмотрения отчета подвел итоги социально-экономического развития столицы Верхневолжья. Общероссийское замедление темпов экономического роста, сокращение потребительского спроса, продление экономических санкций стало препятствием для развития промышленного комплекса, в том числе, и в нашем регионе. Сокращение спроса на товары и услуги привело к уменьшению оборота розничной торговли.

Однако, есть и положительная динамика по ряду показателей. Так, увеличилось количество малых и средних предприятий, число индивидуальных предпринимателей. Значительно вырос показатель по вводу в эксплуатацию жилых домов, во многом за счет завершения строительства с опережением заявленных сроков. В 2016 году введено 5 многоквартирных домов в Московском районе города. Также отмечается снижение напряженности на рынке труда, снижение инфляции и увеличение численности населения.

Не слишком оптимистично сработали муниципальные предприятия города: из 13 - девять в убытке.

Более подробно каждую статью расходов будет рассматривать профильный комитет по бюджетной и налоговой политике. Депутаты подвергнут анализу все муниципальные программы и непрограммные расходы, адресную инвестиционную программу. После прохождения документа через общественные слушания, отчет будет рассмотрен на заседании Тверской городской Думы.

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Метки: инвестиции бюджет твери тверская дума исполнение бюджета экономика Твери
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Комментарии (11)

  • Sedmoy 
    К "положительной динамике" необходимо добавить, что реальные доходы тверичан растут (тверичане же россияне, верно? "Путин заявил о повышении реальных доходов россиян" http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591837279a79477b9e8e8178).  Иначе картина получается какой-то не полной.  :)
    16.05.2017 10:33
    0 | 4

    • kudimov 
      Де-де-де)) Доходы просто прут! Или можа мы не считаемся россиянами?!)
Седьмой, привет кстати, давно тебя не было, рад видеть)
      16.05.2017 10:38
      0 | 4

    • Dobry кrtek 
      .ука ты, Седьмой. Провокатор хренов.
      Прикрепленные изображения:
      16.05.2017 10:55
      0 | 1

      • BARBAdos 
        ну вот, по встречам губера с презиком у нас тоже положительная динамика - хоть что растет кроме мигрантов, ооошек, долгов и нищеты...
        16.05.2017 11:18
        0 | 0

  • BARBAdos 
    в общем сработали на славу - все упало, только выросло население засчет гастеров, перевозящих свои семьи на ПМЖ, и количество ооошек и ипэшников - что тоже не удивительно, т.к. прозорливые бизнесмены в нашей стране предпочитают менять контору раз в 3 года, не закрывая старую...
    16.05.2017 10:36
    0 | 3

  • kudimov 
    Инвестор опять сегодня не пришел....
А я так ждал надеялся и верил
Что зазвонят опять колокола
И он войдет в распахнутые двери....

А с чего он придет то? ТГ была частная, а потом вдруг стала под контролем правительства области.
    16.05.2017 10:37
    0 | 5

    • BARBAdos 
      уж явно инвестора не ситуация с ТГ отпугнула... ТГ - актив генерирующий только убытки, бывшие хозяева и сами не знали, как от него избавиться...

А вот что реально не привлекает инвесторов - это коррупция, бюрократия, сроки и стоимость подключения к сетям, убогая инфраструктура, отсутствие квалифицированного персонала и слабый рынок в плане обеспеченного спроса в Твери и области...(это то, что на ум пришло сразу же). Из плюсов - только низкая стоимость рабочей силы...

В общем, чтобы растормошить наше болото - нужна встряска посильнее губерской и мэрской рокировки...
      16.05.2017 10:44
      0 | 2

  • Proletary 
        - Мiй Привиде, нiякоы @уйнi не робим ми. Ко всiм жидома- 
      сонам iспитуeм злобу i ненависть i каждий день нацiональнi 
      гiмни на балалайцi хором iсполняeм. Бояться нас жиди та ба- 
      сурмани, престiж крeпчаeт, мощно возрастаeт дeнь ото дня про- 
      цент жиров у маслi. Довольнi хами, ситi в ых @бала. Гораздо 
      меньше стало @iдорасiв, @бошать всi вони як папа Карло на 
      хiмiы в Черкасах. Лiсбiянкi - усi на Соловках.
    16.05.2017 10:40
    0 | 0

  • jazz-y 
    Не пустили супостата на землюшку русскую! +10 пунктов к рейтингу...
    16.05.2017 10:47
    0 | 3

    • horton 
      Джаззи, вот спасибо, хоть объяснили... а то я все думала: "не пришел ни один зарубежный инвестор" - это хорошо или плохо?? ))
      16.05.2017 11:44
      0 | 0

  • NPC 
    Ну не пришел и не пришел. Такое ощущение, что сейчас зарубежные инвесторы в Россию прям ломятся.
    16.05.2017 11:32
    0 | 0
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