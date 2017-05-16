В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

В Тверскую городскую Думу внесен отчет об исполнении бюджета города Твери за 2016 год. Документ рассмотрят на заседаниях профильных комитетов, а затем с ним ознакомятся представители общественности на публичных слушаниях.

Одним из первых отчет об исполнении бюджета рассмотрел постоянный комитет по инвестиционной политике. Согласно статистическим данным, каждый 6-ой рубль из общего объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Тверского региона был вложен в экономику областной столицы. Однако за прошедший год в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор, да и российские руководители называют ряд факторов, сдерживающих инвестиционную активность. В первую очередь, это неопределенность экономической ситуации в стране, несовершенство нормативно-правовой базы, сложность в получении кредитов и большие проценты банков. Поэтому основным источником финансирования развития для большинства организаций были собственные средства.

В 2016 году на территории города было реализовано 8 инвестиционных проектов, среди которых строительство логистического комплекса в поселке Элеватор, дилерского центра, возведение корпуса сборочно-монтажного производства.

Постоянный комитет по экономике, промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства в рамках рассмотрения отчета подвел итоги социально-экономического развития столицы Верхневолжья. Общероссийское замедление темпов экономического роста, сокращение потребительского спроса, продление экономических санкций стало препятствием для развития промышленного комплекса, в том числе, и в нашем регионе. Сокращение спроса на товары и услуги привело к уменьшению оборота розничной торговли.

Однако, есть и положительная динамика по ряду показателей. Так, увеличилось количество малых и средних предприятий, число индивидуальных предпринимателей. Значительно вырос показатель по вводу в эксплуатацию жилых домов, во многом за счет завершения строительства с опережением заявленных сроков. В 2016 году введено 5 многоквартирных домов в Московском районе города. Также отмечается снижение напряженности на рынке труда, снижение инфляции и увеличение численности населения.

Не слишком оптимистично сработали муниципальные предприятия города: из 13 - девять в убытке.

Более подробно каждую статью расходов будет рассматривать профильный комитет по бюджетной и налоговой политике. Депутаты подвергнут анализу все муниципальные программы и непрограммные расходы, адресную инвестиционную программу. После прохождения документа через общественные слушания, отчет будет рассмотрен на заседании Тверской городской Думы.