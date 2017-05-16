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В Тверской области осуждён водитель, который насмерть сбил 6-летнего ребёнка

16 Мая 2017 10:05
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В Вышневолоцком городском суде слушалось дело 41-летнего жителя города Черкесск, уроженца Ставропольского края, который насмерть задавил малолетнего ребёнка (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
 
28 декабря 2016 в Вышнем Волочке подсудимый, не имея водительского удостоверения и страхового полиса ОСАГО, ехал по улице Ямская (трасса М-10 «Москва-Санкт-Петербург»), при этом автомобиль был с неисправной тормозной системой.

Двигаясь со скоростью около 75 км/ч по населенному пункту, чтобы избежать столкновения с остановившимся перед пешеходным переходом легковым автомобилем, выехал на правую обочину, где сбил 6-летнего ребенка. От полученных травм он скончался на месте.

Приговором Вышневолоцкого городского суда он признан виновным и ему назначено наказание -  2 года в колонии поселении.

 

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Метки: дтп с погибшим сбил ребенка колония поселение суд над водителем
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Комментарии (6)

  • id1Ray 
    почему "без прав и осаго и с неисправной тормозной системой со скоростью около 75 км/ч по населенному пункту" не приравнивается к умышленному убийству? отнял жизнь у малыша беззащитного и получил всего 2 года санатория которым по сути является поселение? дебильные законы!

ну и чего минусите-то? чел нарушил вообще все что смог и в результате убил человека, а потом "ой я нечаянно!, я не хотел", а чем он думал когда садился без прав за неисправный драндулет и превышал на нем ограничение скорости в нас.пункте? или такое наказание вам кажется адекватным содеянному?
    16.05.2017 10:25
    4 | 10

    • Alx 
      Вопрос не в справедливости, а в законах Российской федерации. Которые за все это предусматривают именно такое наказание.
      16.05.2017 10:53
      0 | 4

      • id1Ray 
        законы не навечно прибиты, иx можно поменять(что с успехом и делает текущая власть, только не для защиты граждан а для защиты себя любимых от граждан), тем более если они совсем несправедливы.

хотя, перечитал закон и он позволяет "лишением свободы на срок до пяти лет", тогда почему суд не учел действия водителя как отягчающие и дал всего 2 года поселения вместо настоящей колонии? закон-то адекватен, а судья не очень. штампанул стандартное "2 года поселения".
        16.05.2017 11:06
        0 | 1

    • Net. 
      id1Ray, и меня дико удивили "-" ???? У "минусовщиков" либо ума нет, либо сердца. А скорее всего того и другого!!! Судя по сроку-хорошо занёс! Надеюсь ему по жизни это ВЕРНЁТСЯ! Гад безмозглый.
      16.05.2017 10:55
      0 | 5

    • hockey 
      Минусеры, Вы реальные дебилы!
      16.05.2017 11:08
      0 | 1

  • hell 
    Конечно наказание, как по попке дали ладошкой... Надеюсь, что этот дядя сто раз уже пожалел, что не убился сам об авто, избегая столкновения с которым и повлекло смерть ребенка...
    16.05.2017 11:16
    0 | 2
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