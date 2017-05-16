В Тверской области осуждён водитель, который насмерть сбил 6-летнего ребёнка

В Вышневолоцком городском суде слушалось дело 41-летнего жителя города Черкесск, уроженца Ставропольского края, который насмерть задавил малолетнего ребёнка (ч. 3 ст. 264 УК РФ).



28 декабря 2016 в Вышнем Волочке подсудимый, не имея водительского удостоверения и страхового полиса ОСАГО, ехал по улице Ямская (трасса М-10 «Москва-Санкт-Петербург»), при этом автомобиль был с неисправной тормозной системой.

Двигаясь со скоростью около 75 км/ч по населенному пункту, чтобы избежать столкновения с остановившимся перед пешеходным переходом легковым автомобилем, выехал на правую обочину, где сбил 6-летнего ребенка. От полученных травм он скончался на месте.

Приговором Вышневолоцкого городского суда он признан виновным и ему назначено наказание - 2 года в колонии поселении.