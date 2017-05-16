В Твери на пешеходном переходе сбили 12-летнюю девочку

В Тверской области 15 мая произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек, в числе которых ребёнок, получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

Около 14:20 в Твери в районе дома 8 по бульвару Цанова 55-летний водитель "Хендай Солярис" совершил наезд на 12-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Девочку с травмами доставили в медицинское учреждение.

Около 22:45 в Торопце у дома 2 по улице Моховая 38-летняя женщина-водитель ВАЗ-2121 повороте столкнулась с "Мицубиси Паджеро" под управлением 30-летнего мужчины и пострадала сама. С травмами её доставили в больницу.

15 мая около 10:30 в деревне Полово Пеновского района пьяного 55-летнего водителя мотоцикла «Минск» занесло, в результате чего тот опрокинулся. В ДТП пострадала пассажирка мотоцикла - 46-летняя женщина, ее госпитализировали.