Колонии Тверской области начали посевную кампанию

Наибольшее количество посевных площадей УФСИН находится в Бежецком районе. Их обрабатывают осужденные участка колонии-поселения ИК № 6.

Развитие сельскохозяйственного сектора является одним из основных направлений деятельности учреждения, позволяет организовать полноценное питание в исправительных колониях, значительно сэкономить бюджетные средства и обеспечить осужденных оплачиваемым трудом.

На сегодняшний день на полях ИК-6 завершен посев моркови и свеклы общей площадью свыше 11 га. Кроме того, для нужд учреждений уголовно-исполнительной системы Тверской области 140 гектаров планируется засеять картофелем, под капусту выделено 3 га, а под лук – 4,4 га.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, закончить посевные работы планируется к концу июня. Урожай позволит обеспечить учреждения области сельскохозяйственной продукцией собственного производства.