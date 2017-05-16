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Колонии Тверской области начали посевную кампанию

16 Мая 2017 09:25
Автор:

Фоторепортаж

Наибольшее количество посевных площадей УФСИН находится в Бежецком районе. Их обрабатывают осужденные участка колонии-поселения ИК № 6.

Развитие сельскохозяйственного сектора является одним из основных направлений деятельности учреждения, позволяет организовать полноценное питание в исправительных колониях, значительно сэкономить бюджетные средства и обеспечить осужденных оплачиваемым трудом.

На сегодняшний день на полях ИК-6 завершен посев моркови и свеклы общей площадью свыше 11 га. Кроме того, для нужд учреждений уголовно-исполнительной системы Тверской области 140 гектаров планируется засеять картофелем, под капусту выделено 3 га, а под лук – 4,4 га.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, закончить посевные работы планируется к концу июня. Урожай позволит обеспечить учреждения области сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

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Метки: ик-6 сельское хозяйство посевная кампания
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Комментарии (10)

  • kudimov 
    Я чет не совсем понимаю - а как организована охрана осужденных во время проведения работ? Тут 2 варианта - либо за пределами "забора" работают расконвоированные осужденные (что скорее всего), либо конкретный периметр проведения работ берется под охрану, что маловероятно.
    16.05.2017 09:38
    0 | 2

    • romich 
      Молодец-сам спросил,сам ответил, глядь-комментарий готов.
      16.05.2017 09:49
      0 | 2

    • hell 
      Тоже не поняла...В настоящее время ИК-6 – исправительная колония строгого режима для мужчин, ранее не отбывавших лишение свободы...
      16.05.2017 09:53
      0 | 0

      • kudimov 
        Хелли, но Ромиш прав, я ответил сам. Предположил. 
Хотя может сейчас поменялась система охраны и появилась какая-то новая для контроля периметра промзоны в 140 га?)))
        16.05.2017 10:09
        0 | 1

        • hell 
          ну уж извините, я просто не знала, что в ИК строгого режима тоже бывают расконвоированные заключенные...
          16.05.2017 10:14
          0 | 0

          • kudimov 
            И в ИК усиленного режима тоже бывают) Докладываю)
            16.05.2017 10:22
            0 | 1

    • kozlik047 
      Поселенцы ишачат, ну не зеков же с колонии со строгим режимом на поля выгонят :)))))))))))))
      16.05.2017 10:26
      0 | 1

  • Бертран 
    Заканчивать посевную к концу июня, это не по хозяйски. К концу мая нужно заканчивать сев, тогда и урожай на славу будет.
    16.05.2017 09:54
    0 | 0

    • Alx 
      С такими дозами удобрений, как на фото, урожай по любому будет нормальным.
      16.05.2017 10:28
      0 | 0

  • horton 
    Лагерь труда и отдыха № 6...)
    16.05.2017 10:20
    0 | 0
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