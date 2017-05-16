Молодёжь КАЭС провела соревнования по фрироупу для воспитанников школы-интерната

13 мая представители Молодежной и Профсоюзной организаций КАЭС посетили воспитанников Ригодищенской школы-интерната в Бологовском районе, где сейчас проживает 50 детей в возрасте от 3 до 18 лет.



Помогать воспитанникам детских домов на Калининской АЭС давно стало традицией. На этот раз для ребят были организованы соревнования по фрироупу. Каждый смог посоревноваться в ловкости, спортивной сноровке и выносливости. В подарок школе-интернату молодые атомщики привезли так необходимые футбольные мячи, волейбольную сетку, теннисные ракетки и другой спортинвентарь.

Президент МОО КАЭС Антон Гарай отметил:

- Важна не только материальная помощь, но и общение с детьми. Ежегодно мы проводим много мероприятий для воспитанников детских домов - это различные соревнования, конкурсы, благотворительные акции. Наше участие в деле образования и воспитания подрастающего поколения усиливает результат педагогической работы и позволяет надеяться, что воспитанники интерната смогут успешно проявить себя и социализироваться в современном обществе.

Фрироуп - это преодоление дистанций, созданных на деревьях или искусственных опорах из веревок, досок, покрышек.