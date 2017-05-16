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В Тверской области в 2017 году закупят 40 новых автомобилей скорой помощи

16 Мая 2017 09:03
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Обновление автопарка службы скорой медицинской помощи Тверской области стало одной из тем оперативного совещания в правительстве Тверской области. В этом году планируется закупить как минимум 40 новых автомобилей. Машины будут распределены между районами, которые испытывают в них наибольшую потребность.

Поддержку региону в этом направлении готов оказать федеральный центр. Об этом сообщила заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

В настоящее время из более чем 300 машин скорой помощи Тверской области около половины имеют срок эксплуатации более 5 лет. За последнее время автопарк санитарных автомобилей частично обновлён: в 2014-2015 годах поставлено 62 скорых, ещё 37 закуплено в 2016-м. Продолжается внедрение системы диспетчеризации санитарного транспорта: она предусматривает отслеживание движения машин в онлайн-режиме и интеграцию с системой 112.

В перспективе - перевод части машин службы скорой помощи на газомоторное топливо.

 

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Метки: машины скорой помощи скорая помощь
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Комментарии (6)

  • Dobry кrtek 
    А правда говорят, что Яковлева в своём выступлении назвала ТО одной из самых хе.... худших в плане состояния здравоохранения, а и.о. министра здравоохранения Курынина, как не оправдавшим надежд, а Вержбицкую, отвечающую за соцсферу, вредительницей? И правда, что Яковлева удивлялась, куда девается ежегодный 1 млрд рублей, выделяемый центром на развитие медицины в Тверской губернии?
    16.05.2017 09:22
    1 | 2

  • dsmile 
    Жгите! На новых автомобилях доставлять больных до вертолета, т.к. на месте больным помочь нечем. Днище.
    16.05.2017 09:34
    1 | 3

  • Бертран 
    Уровень медицины в тверской области находится в середине списка из всех регионов. Золотая середина, это для нас лучшее место, ибо впереди быть трудно, а позади стыдно и невыгодно.
Нужно удержаться в этом положении и такой подарок нашим медикам очень кстати- без техники никакой профессионализм не поможет больному.
    16.05.2017 10:12
    3 | 2

    • Dobry кrtek 
      Нашему больному уже ничего не поможет. Впрочем и здоровому тоже.
      16.05.2017 10:29
      0 | 3

    • Varg 
      Хвалиться нечем, но и жаловаться грешно.
      16.05.2017 11:33
      0 | 0

  • Schippper 
    Магическое число 40. 
По Твери уже ездят 40 новых автобусов на газомоторном топливе от Тверь-сити до Тверь-экспо через западный мост, к ним скоро и скорые присоединятся.
Может пора выполненить хоть одно обещание?
    16.05.2017 10:39
    0 | 1
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