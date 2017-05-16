В Тверской области в 2017 году закупят 40 новых автомобилей скорой помощи

Обновление автопарка службы скорой медицинской помощи Тверской области стало одной из тем оперативного совещания в правительстве Тверской области. В этом году планируется закупить как минимум 40 новых автомобилей. Машины будут распределены между районами, которые испытывают в них наибольшую потребность.

Поддержку региону в этом направлении готов оказать федеральный центр. Об этом сообщила заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

В настоящее время из более чем 300 машин скорой помощи Тверской области около половины имеют срок эксплуатации более 5 лет. За последнее время автопарк санитарных автомобилей частично обновлён: в 2014-2015 годах поставлено 62 скорых, ещё 37 закуплено в 2016-м. Продолжается внедрение системы диспетчеризации санитарного транспорта: она предусматривает отслеживание движения машин в онлайн-режиме и интеграцию с системой 112.

В перспективе - перевод части машин службы скорой помощи на газомоторное топливо.